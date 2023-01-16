我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：拜登德拉瓦住家並無訪客進出登記表

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：它糟透了

義大利頭號通緝黑手黨老大 在西西里島落網

編譯羅方妤／即時報導
西西里黑手黨首腦人物德納羅。(美聯社)
西西里黑手黨首腦人物德納羅。(美聯社)

逃亡30年的義大利頭號通緝要犯、黑手黨首領德納羅，16日在義大利西西里大區巴勒摩一間私人診所就醫時被捕。

英國廣播公司（BBC）報導，現年60歲、綽號「惡魔」和「瘦子」的德納羅，是惡名昭彰的西西里黑手黨「Cosa Nostra」首領。義大利媒體報導，德納羅罹患癌症，在當地時間16日早上以假名在私人診所接受化療時被捕，義大利當局出動上百名憲兵參與逮捕行動。德納羅被帶走時，民眾站在街頭為警方鼓掌。

義大利總理梅洛尼感謝憲警在「逮捕黑手黨重大要犯」所做的努力，「這是國家的偉大勝利」。

德納羅被控多起謀殺罪，2002年在缺席審判下被判無期徒刑。這些案件包括1992年殺害兩名調查黑手黨的檢察官，1993年在米蘭、佛羅倫斯和羅馬發動致命炸彈攻擊，以及綁架、折磨和殺害充當證人的黑手黨成員11歲兒子。德納羅曾吹噓，他殺的人多到足以「填滿一座墓園」。

德納羅還監管勒索、非法傾倒廢棄物、洗錢和毒品販運等非法勾當，被認為是該組織最後一位熟知所有不法行為內幕的「保密者」。

德納羅1993年以來一直逃亡，躲在多個祕密地點對部屬下達指令。數十年來，義大利調查人員藉由監控德納羅的親信，常常差一點就抓到德納羅。義大利警方2013年逮捕德納羅的妹妹派翠西亞和多名同夥，並沒收幾個與他有關的企業，使他日益孤立。

德納羅的照片很少，警方不得不用數位合成重建其外貌。2021年9月甚至發生1名一級方程式賽車迷被誤認為德納羅，在荷蘭意外被捕。

義大利掃黑警察逮捕了西西里黑手黨首腦人物德納羅（右）。 路透
義大利掃黑警察逮捕了西西里黑手黨首腦人物德納羅（右）。 路透

義大利 癌症 梅洛尼

上一則

曾是愛國片大明星 俄男星今願替烏克蘭打仗殺敵

延伸閱讀

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
中國廣設海外警察局 義大利不排除祭出制裁

中國廣設海外警察局 義大利不排除祭出制裁
梵蒂岡女孩之謎：羅馬教廷重啟「奥蘭迪失蹤案」調查

梵蒂岡女孩之謎：羅馬教廷重啟「奥蘭迪失蹤案」調查
中國疫情+俄烏戰爭影響 義大利藥品缺貨

中國疫情+俄烏戰爭影響 義大利藥品缺貨

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
哈利王子回憶錄「備胎」10日正式上市。（歐新社）

哈利回憶錄自爆17歲失身 參加威廉婚禮時生殖器凍傷

2023-01-10 01:18
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46

超人氣

更多 >
亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感

亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感
歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒
成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包
洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：它糟透了

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：它糟透了