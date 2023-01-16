義大利頭號通緝黑手黨老大 在西西里島落網

西西里黑手黨首腦人物德納羅。(美聯社)

逃亡30年的義大利 頭號通緝要犯、黑手黨首領德納羅，16日在義大利西西里大區巴勒摩一間私人診所就醫時被捕。

英國廣播公司（BBC）報導，現年60歲、綽號「惡魔」和「瘦子」的德納羅，是惡名昭彰的西西里黑手黨「Cosa Nostra」首領。義大利媒體報導，德納羅罹患癌症 ，在當地時間16日早上以假名在私人診所接受化療時被捕，義大利當局出動上百名憲兵參與逮捕行動。德納羅被帶走時，民眾站在街頭為警方鼓掌。

義大利總理梅洛尼 感謝憲警在「逮捕黑手黨重大要犯」所做的努力，「這是國家的偉大勝利」。

德納羅被控多起謀殺罪，2002年在缺席審判下被判無期徒刑。這些案件包括1992年殺害兩名調查黑手黨的檢察官，1993年在米蘭、佛羅倫斯和羅馬發動致命炸彈攻擊，以及綁架、折磨和殺害充當證人的黑手黨成員11歲兒子。德納羅曾吹噓，他殺的人多到足以「填滿一座墓園」。

德納羅還監管勒索、非法傾倒廢棄物、洗錢和毒品販運等非法勾當，被認為是該組織最後一位熟知所有不法行為內幕的「保密者」。

德納羅1993年以來一直逃亡，躲在多個祕密地點對部屬下達指令。數十年來，義大利調查人員藉由監控德納羅的親信，常常差一點就抓到德納羅。義大利警方2013年逮捕德納羅的妹妹派翠西亞和多名同夥，並沒收幾個與他有關的企業，使他日益孤立。