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日相稱日將「主導國際社會一年」胡錫進酸：政治海盜國

記者陳言喬／即時報導
日本首相岸田文雄。（中通社）
日本首相岸田文雄。（中通社）

日本首相岸田文雄結束對七國集團（G7）多國的訪問。他稱今年擔任G7輪值主席國的日本，還肩負著「主導國際社會一年的重任」。中國媒體人胡錫進批評日本想在東亞發揮更多影響力，但他們的政客把他們的國家搞成了「小日本」，表現得就像是一個「政治海盜國家」。

日本今年接棒擔任G7輪值主席國，將於今年5月在日本廣島舉辦G7峰會。首相岸田文雄當地時間1月14日結束對法國、義大利、英國、加拿大、美國的訪問，乘專機從美國出發回日本。

日本NHK報導，岸田文雄在14日舉行的記者招待會上稱：G7的團結和協調比以往更能左右世界的動向。作為G7輪值主席國的日本，不單單是為了舉辦5月的廣島峰會，還肩負著主導國際社會長達一年的重任。七國集團再次確認了應團結一致，共同維護基於法治的國際秩序。

中國環球時報前總編輯胡錫進則稱，G7的影響力是逐漸衰落的，但它是日本貼西方世界最突出的紐帶，因此日本是最把G7當回事的國家，它把G7成員看成自己在亞洲高人一等的表現。

他說，岸田近日訪了多數G7國家，一路上都在鼓動聯合對付「中國威脅」。包括英簽署防務協定，使得英國軍隊可以駐紮日本。拜登表示「全面、徹底、毫無保留地」致力於日本防務等。

胡錫進稱，岸田文雄自稱日本是「大國」，但他們的政客越來越把他們的國家搞成了「小日本」。日本真正危機是它受到了中朝的軍事威脅嗎？非也，它的真正危機是GDP已經停滯了近30年，南韓的人均GDP有可能今年就超過它，德國的經濟總量也可能不久超過它，日本占世界經濟的比例從上世紀90年代的17%下降到了如今的5%。

日本雖然仍保持晶片等一些高科技領域的先進，但日本在電動車市場上敗下陣來，手機基本不行，家電優勢衰落，互聯網經濟也無起色。日本的政治精英們現在試圖通過強化「美國走狗」的地位，並且幫著美國朝中國狂吠來刷日本的存在感，這只會把日本越做越小。

他說，全世界都在謀發展，連美國都拚命想把一些高端製造業搞到本土去，不斷從台灣、韓國的晶片製造業抽血。日本卻沉迷於地緣政治，而且宣揚「東亞將成為新的烏克蘭」，對美日同盟和搞更多的同盟念茲在茲，不斷折騰釣魚台以及東海那點事，還想插手南海事務。這樣的日本政治上不可能立起來，加上經濟上不斷拉胯（北京話，形容人無用、癱廢在地），對美國越來越附庸化，它想在東亞發揮更多影響力，但表現得就像是一個「政治海盜國家」，這樣的日本必將越來越沒出息，逐漸在亞洲平庸化。

日本 G7 岸田文雄

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