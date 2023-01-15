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複製紐約高線公園 倫敦舊高架鐵路也要變身了

中央社／倫敦15日綜合外電報導
倫敦正在仿效巴黎和紐約，要將市中心一段廢棄高架鐵路改造成「空中花園」。（Getty Images）
倫敦正在仿效巴黎和紐約，要將市中心一段廢棄高架鐵路改造成「空中花園」。（Getty Images）

倫敦正在仿效巴黎和紐約成功的類似先例，要將市中心一段廢棄高架鐵路改造成「空中花園」。

地方上負責規劃的官員準備在下周正式許可「康登高架」（Camden Highline）首段。康登高架是以其先驅、著名的曼哈頓「紐約空中鐵道公園」（High Line Park，高線公園）來命名。

當地居民與企業界、政治人物和贊助者組成聯盟，經過5年規劃、設計和籌款的努力，才讓此一計畫得以啟動。

重新設計的1.2公里長高架走廊，最終會將繁華的康登（Camden）與改造後的國王十字區（King's Cross）連接起來，把一條雜草叢生的舊廊道轉變成新的綠色空間和景點；而廊道旁邊是一條仍然繁忙的鐵路線。

負責計畫執行的皮特基斯利（Simon Pitkeathley）帶領當地人定期參觀計畫中的高空廊道，他告訴法新社說：「我們希望在空中建造一座令人驚嘆的公園。」

「這將是一個愉快、美麗的環境，民眾可在倫敦這些充滿活力的地區之間移動。」

當地建築師團隊vPPR和都市設計公司James Corner Field Operations擊敗數十家公司競標後，著手設計藍圖。頗負盛名的紐約空中鐵道公園就是由James Corner Field Operations設計。

紐約空中鐵道公園傍著曼哈頓西側舊軌道而建，自2009年開通以來，已成為當地主要景點，最近還進行擴建。

倫敦與紐約的空中走廊，雙雙源於1993年落成的法國巴黎綠蔭步道（Promenade Plantee）。

James Corner Field Operations允下承諾，康登計畫會建立一座「獨一無二的高架鐵路沿線公園，訴說自然、文化、藝術和社區的神奇共生」。

倫敦正在仿效巴黎和紐約，要將市中心一段廢棄高架鐵路改造成「空中花園」。（Gett...
倫敦正在仿效巴黎和紐約，要將市中心一段廢棄高架鐵路改造成「空中花園」。（Getty Images）
倫敦正在仿效巴黎和紐約，要將市中心一段廢棄高架鐵路改造成「空中花園」。（Gett...
倫敦正在仿效巴黎和紐約，要將市中心一段廢棄高架鐵路改造成「空中花園」。（Getty Images）

曼哈頓 步道

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