這國家空難特別多 2000年迄今發生18起

一架搭載72人的尼泊爾客機墜毀，救援人員在尼泊爾波卡拉地區墜機現場附近工作。（新華社）

尼泊爾一架從首都加德滿都起飛客機15日在觀光 城鎮波卡拉墜毀，至少造成68人死亡。在今天這起空難事件以前，尼泊爾自2000年來，總計發生17起空難，累計奪走273條人命。

以下為路透彙整尼泊爾自2000年以來發生的空難事件。

●2023年1月15日

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）一架雙發動機ATR72型客機在波卡拉墜毀，機上載有72人，至少68人罹難，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件。

根據匯整飛行事故資料的飛航安全網（Aviation Safety Network），1992年，巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines）一架空中巴士A300客機在接近加德滿都時，墜毀附近山頭，機上167人全數罹難。

●2022年5月29日

加拿大 哈維蘭（De Havilland）製造的一架孿生水獺式（Twin Otter）客機在波卡拉起飛15分鐘後墜毀，造成16名尼泊爾人、4名印度人、2名德國人罹難。

根據航班追蹤網站FlightRadar24，這架失事客機隸屬於雪人航空（Yeti）旗下的塔拉航空（Tara Air），於1979年4月首度執行飛行任務。

●2019年2月27日

一架直升機因惡劣天候在尼泊爾東部墜毀，機上7人全數罹難，當中包括觀光部長。

●2018年3月12日

一家孟加拉航空公司在尼泊爾首都加德滿都降落時墜毀，機上71人有51人罹難。

失事飛機機型為龐巴迪公司Q400系列（Bombardier Q400）。

●2016年2月26日

尼泊爾卡斯塔曼達珀航空公司（Kasthamandap Airlines）一架小型飛機墜毀在西部卡里喀區（Kalikot district），據信造成2人罹難。

●2016年2月24日

塔拉航空一架從波卡拉起飛的孿生水獺式客機，因天候惡劣墜毀，機上23人全數罹難。

●2014年2月16日

一架小型飛機因天候惡劣墜毀，機上18人全數罹難。

●2012年9月28日

一架多尼爾（Dornier）飛機自加德滿都起飛後遭遇鳥襲而墜毀，造成19罹難，其中包括7名英國 人和5名中國籍乘客。

●2011年9月25日

一架搭載外國觀光客的小型飛機，因天候惡劣，在加德滿都附近墜毀失事，機上19人全數罹難。

●2010年12月16日

一架小型飛機在尼泊爾偏遠東部地區、喜瑪拉雅山脈山腳下墜毀失事，機上22人全員罹難。

●2010年8月24日

一架小型飛機因惡劣天候在尼泊爾墜毀，機上14人罹難，包括4名美國人、1名日本人和1名英國人。

●2008年10月8日

一架孿生水獺式客機在尼泊爾東北部偏遠區墜毀，至少18人罹難，大部分是外籍人士。

●2008年3月4日

一架直升機在尼泊爾失事墜毀，造成10人罹難，當中包括4名聯合國軍事觀察員。

●2006年6月21日

尼泊爾民間航空公司一架孿生水獺式（Twin Otter）客機降落前不久墜毀，機上9人全數罹難。

●2004年5月25日

一架小型貨機在聖母峰山區墜毀，3名機組人員罹難。

●2002年8月22日

一架搭載外國觀光客的客機因天候惡劣撞上山頭，機上18人全數罹難。

●2002年7月17日

尼泊爾西部一架雙發動機飛機在降落前不久，撞上山頭，據信4人罹難。

●2000年7月27日

國營的尼泊爾皇家航空（Royal Nepal Airlines）一架加拿大製孿生水獺式客機在尼泊爾西部墜機，機上25人全數罹難。