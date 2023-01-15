我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

律師、華爾街金童…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

這國家空難特別多 2000年迄今發生18起

中央社加德滿都15日綜合外電報導
一架搭載72人的尼泊爾客機墜毀，救援人員在尼泊爾波卡拉地區墜機現場附近工作。（新華社）
一架搭載72人的尼泊爾客機墜毀，救援人員在尼泊爾波卡拉地區墜機現場附近工作。（新華社）

尼泊爾一架從首都加德滿都起飛客機15日在觀光城鎮波卡拉墜毀，至少造成68人死亡。在今天這起空難事件以前，尼泊爾自2000年來，總計發生17起空難，累計奪走273條人命。

以下為路透彙整尼泊爾自2000年以來發生的空難事件。

●2023年1月15日

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）一架雙發動機ATR72型客機在波卡拉墜毀，機上載有72人，至少68人罹難，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件。

根據匯整飛行事故資料的飛航安全網（Aviation Safety Network），1992年，巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines）一架空中巴士A300客機在接近加德滿都時，墜毀附近山頭，機上167人全數罹難。

●2022年5月29日

加拿大哈維蘭（De Havilland）製造的一架孿生水獺式（Twin Otter）客機在波卡拉起飛15分鐘後墜毀，造成16名尼泊爾人、4名印度人、2名德國人罹難。

根據航班追蹤網站FlightRadar24，這架失事客機隸屬於雪人航空（Yeti）旗下的塔拉航空（Tara Air），於1979年4月首度執行飛行任務。

●2019年2月27日

一架直升機因惡劣天候在尼泊爾東部墜毀，機上7人全數罹難，當中包括觀光部長。

●2018年3月12日

一家孟加拉航空公司在尼泊爾首都加德滿都降落時墜毀，機上71人有51人罹難。

失事飛機機型為龐巴迪公司Q400系列（Bombardier Q400）。

●2016年2月26日

尼泊爾卡斯塔曼達珀航空公司（Kasthamandap Airlines）一架小型飛機墜毀在西部卡里喀區（Kalikot district），據信造成2人罹難。

●2016年2月24日

塔拉航空一架從波卡拉起飛的孿生水獺式客機，因天候惡劣墜毀，機上23人全數罹難。

●2014年2月16日

一架小型飛機因天候惡劣墜毀，機上18人全數罹難。

●2012年9月28日

一架多尼爾（Dornier）飛機自加德滿都起飛後遭遇鳥襲而墜毀，造成19罹難，其中包括7名英國人和5名中國籍乘客。

●2011年9月25日

一架搭載外國觀光客的小型飛機，因天候惡劣，在加德滿都附近墜毀失事，機上19人全數罹難。

●2010年12月16日

一架小型飛機在尼泊爾偏遠東部地區、喜瑪拉雅山脈山腳下墜毀失事，機上22人全員罹難。

●2010年8月24日

一架小型飛機因惡劣天候在尼泊爾墜毀，機上14人罹難，包括4名美國人、1名日本人和1名英國人。

●2008年10月8日

一架孿生水獺式客機在尼泊爾東北部偏遠區墜毀，至少18人罹難，大部分是外籍人士。

●2008年3月4日

一架直升機在尼泊爾失事墜毀，造成10人罹難，當中包括4名聯合國軍事觀察員。

●2006年6月21日

尼泊爾民間航空公司一架孿生水獺式（Twin Otter）客機降落前不久墜毀，機上9人全數罹難。

●2004年5月25日

一架小型貨機在聖母峰山區墜毀，3名機組人員罹難。

●2002年8月22日

一架搭載外國觀光客的客機因天候惡劣撞上山頭，機上18人全數罹難。

●2002年7月17日

尼泊爾西部一架雙發動機飛機在降落前不久，撞上山頭，據信4人罹難。

●2000年7月27日

國營的尼泊爾皇家航空（Royal Nepal Airlines）一架加拿大製孿生水獺式客機在尼泊爾西部墜機，機上25人全數罹難。

觀光 英國 加拿大

上一則

為妻子鬧得不可開交 哈利、威廉或面對面解心結

延伸閱讀

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
世界晚報／毒梟被捕引發暴力衝突 客機被擊中乘客嚇傻

世界晚報／毒梟被捕引發暴力衝突 客機被擊中乘客嚇傻
哥倫比亞客機降落波哥大 機輪艙驚現2偷渡客屍體

哥倫比亞客機降落波哥大 機輪艙驚現2偷渡客屍體
防中國新變種侵美 CDC開始檢驗國際航班客機汙水

防中國新變種侵美 CDC開始檢驗國際航班客機汙水

熱門新聞

23歲的瑪麗安娜到航空公司面試，沒想到卻被要求「脫到只剩內褲」，讓她覺得遭到羞辱。示意圖／ingimage

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

2023-01-08 11:30
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
哈利王子回憶錄「備胎」10日正式上市。（歐新社）

哈利回憶錄自爆17歲失身 參加威廉婚禮時生殖器凍傷

2023-01-10 01:18
烏東蘇勒答爾鎮的烏克蘭士兵。(美聯社)

屍橫遍野慘烈壕溝戰 烏東蘇勒答爾鎮泰半恐已陷落

2023-01-10 16:39

超人氣

更多 >
白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看