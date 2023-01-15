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為妻子鬧得不可開交 哈利、威廉或面對面解心結

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）與威廉之間的衝突，皇室人員認為還沒有完全無法解決。（路透資料照片）
哈利（左）與威廉之間的衝突，皇室人員認為還沒有完全無法解決。（路透資料照片）

英國哈利王子的新書「Spare」（暫譯：備胎），正式上市後掀起巨大風暴，他為宣傳這本書接受電視專訪時更是火力全開，父親查爾斯、繼母卡蜜拉、兄嫂威廉與凱特，沒有人沒被他唇槍舌劍攻擊，但皇室至今都還對他的書與他的說法保持沈默。查爾斯今年5月舉辦加冕典禮之前，不願意哈利與家人間的衝突模糊焦點，希望能安排哈利與威廉面對面談判、把心結打開，儘管這可能需要雙方各退一步。

據英國「泰晤士報」報導，皇室人員認為哈利和威廉都得承認自己有些方面沒做好，彼此才有機會達成和解，要讓哈利返回英國再度與父、兄面對面，是需要一些協調安排的工夫，但皇室人員認為這不是辦不到。而且要讓哈利感覺到自己回到英國並非遭到父兄圍攻，在場還得安排一些一直被他看成「自己人」、長時間挺他的親友來參加。如此的處理，對查爾斯來說沒有什麼大問題，哈利則早就對外數度放話，期待能夠和家人和解，唯一比較難搞的是脾氣火爆又固執的威廉，加上哈利的書對他攻擊最多，讓他傷透了心，但皇室人員認為他對國家的忠誠是無庸置疑，如果他相信這麼做對「君主制」的未來是最好的，他會願意和哈利和解。

外界看來威廉沒那麼容易放過哈利，是因為哈利踩過他的紅線—在書中批評他的妻子凱特，有趣的是，哈利會對皇室積怨那麼深，甚至寧可把事情鬧到人盡皆知，也是覺得皇室欺負其妻梅根，又一直沒有公開表示過歉意，讓他心裡很難放下。兩個都很護妻子的兄弟，為此鬧得不可開交，應是從小呵護他們卻去世已久的母親黛安娜，怎麼樣都想像不到的。

威廉容不得妻子凱特受到委屈。（路透資料照片）
威廉容不得妻子凱特受到委屈。（路透資料照片）
哈利對妻子梅根很呵護。（路透資料照片）
哈利對妻子梅根很呵護。（路透資料照片）

哈利 威廉 英國

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