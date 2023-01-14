我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

四張價值百萬兆彩獎券 在紐約售出

少用精製糖 還能享受甜味的6個方法

波索納洛任內司法部長返巴西被捕 涉串通闖國會暴民

中央社巴西利亞14日綜合外電報導
波索納洛任內的司法部長托瑞斯（Anderson Torres）今天稍早返國後遭到逮捕。美聯社
波索納洛任內的司法部長托瑞斯（Anderson Torres）今天稍早返國後遭到逮捕。美聯社

巴西前總統波索納洛遭控慫恿支持者發起抗議，結果他的「鐵粉」闖入政府建築搞破壞。當地媒體報導，波索納洛任內的司法部長托瑞斯今天稍早返國後遭到逮捕。

法新社報導，最高法院早已對托瑞斯（Anderson Torres）發出逮捕令，稱他與暴民「串通」。

最高法院法官昨天宣布，將把波索納洛（Jair Bolsonaro）列入追查暴動起因的調查對象。

數以千計的波索納洛的支持者上周末大肆破壞最高法院、國會與總統府，試圖引發混亂並要求軍事政變，以圖罷黜總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）並恢復極右派領袖波索納洛的權力。

波索納洛去年底在他任期結束前夕離開巴西飛到美國，以避免在魯拉元旦就職典禮上，親手把總統飾帶交給他。左派的魯拉在去年10月總統決選擊敗波索納洛。

托瑞斯先前在美國佛羅里達州，表示打算回到巴西投案。他今天自美國返回巴西時，在巴西利亞機場被捕。

同樣也在佛州的波索納洛在社群媒體上表示將提前返國。

警方先前在托瑞斯住家發現一份政令草案，內容似乎是如果波索納洛去年10月輸掉總統大選，將出手干預的提議。

托瑞斯聲稱這份文件等一堆物品是被扔掉的垃圾。他說，這些文件是有人趁他不在時「洩漏」給「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo），以捏造「假論述」。

波索納洛 巴西 社群媒體

上一則

日相岸田文雄警告：東亞可能成為下個烏克蘭

延伸閱讀

巴西公布波索納洛官方信用卡帳單 爽花逾500萬美元全由國庫埋單

巴西公布波索納洛官方信用卡帳單 爽花逾500萬美元全由國庫埋單
波索納洛涉慫恿鐵粉闖國會 巴西檢聲請法院調查

波索納洛涉慫恿鐵粉闖國會 巴西檢聲請法院調查
國會議員致函拜登 要求勿庇護波索納洛

國會議員致函拜登 要求勿庇護波索納洛
波索納洛挨批煽動暴力 民主黨施壓 要求趕出美國

波索納洛挨批煽動暴力 民主黨施壓 要求趕出美國

熱門新聞

凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透資料照片）

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

2023-01-07 08:07
23歲的瑪麗安娜到航空公司面試，沒想到卻被要求「脫到只剩內褲」，讓她覺得遭到羞辱。示意圖／ingimage

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

2023-01-08 11:30
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
俄軍戰場表現差勁，一大因素是將領思慮不周，未顧及延綿數十公里長的裝甲車隊，多麼容易遭配備反坦克飛彈的烏軍以「打帶跑」戰術襲擊。 圖／美聯社

俄烏「消耗戰」戰力如何分高下？克魯曼算給你聽

2023-01-07 16:20
哈利王子回憶錄「備胎」10日正式上市。（歐新社）

哈利回憶錄自爆17歲失身 參加威廉婚禮時生殖器凍傷

2023-01-10 01:18

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
最大危機…拜登對密件未吐實 白宮最害怕的事來了

最大危機…拜登對密件未吐實 白宮最害怕的事來了
加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡
特斯拉大降價1.3萬 美國車主也不爽：我感覺被騙了

特斯拉大降價1.3萬 美國車主也不爽：我感覺被騙了
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑