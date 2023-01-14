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報導伊朗代價高 BBC記者受死亡威脅與至親天人永隔

中央社伊斯坦堡14日專電
伊朗庫德族22歲女子艾米尼去年涉嫌違反當地嚴格的女性穿著規定，而被宗教警察羈押後於9月16日死亡，掀起全國性抗爭。(美聯社)
伊朗庫德族22歲女子艾米尼去年涉嫌違反當地嚴格的女性穿著規定，而被宗教警察羈押後於9月16日死亡，掀起全國性抗爭。(美聯社)

去年撼動國家的示威席捲伊朗，這對BBC波斯語頻道記者來說無疑是重大挑戰，他們不但不得進入伊朗報導、每天受騷擾、與線人諜對諜，也因無法陪伴病榻的親人而內疚萬分，甚至自問：「加入BBC值得嗎」？

伊朗庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）去年涉嫌違反當地嚴格的女性穿著規定，而被宗教警察羈押後於9月16日死亡，當地累積多年的民怨瞬間炸鍋，掀起全國性抗爭。

同年10月，伊朗外交部將英國廣播公司波斯語頻道（BBC Persian）列入「蓄意支持恐怖主義、煽動暴力、仇恨言論及侵犯人權行為」的制裁名單。BBC波斯語頻道記者也收到死亡及駭人的暴力威脅，以及數以千計的辱罵留言。

英國廣播公司12日指出，報導伊朗抗爭不僅是後勤的挑戰，還會對個人產生嚴重影響。他們在伊朗的親人也連帶受到越來越嚴重的騷擾，包括被傳喚審訊及威脅。

波斯語頻道主持人拉欣布爾（Rana Rahimpour）與伊朗家人交談時被竊聽，就是一例。當時部分對話內容遭人後製，讓她聽起來像是支持伊朗政府，BBC Persian的客觀性因此受到質疑。此外，伊朗政府的壓力甚至迫使她向孩子的學校示警，請校方格外留意他們的安全。

BBC記者無法進入伊朗報導，得仰賴社群媒體來了解及核實當地事件。當聽聞一名抗議人士被殺時，記者首先查看這名人士的社群媒體帳號，及是否有同姓的追蹤者。當事人親屬回覆後，記者再就相關資訊、死亡證明、驗屍報告等其他來源進行交叉比對，確認死訊真偽。

BBC記者的工作不僅是報導事件，還要從證據中挑出不實資訊。

他們以線上地圖對收到的影片進行定位，以確認影片是否真如來源所稱於某地點拍攝，並檢視街景及透過天氣預報核實影片拍攝時間。

記者也須對伊朗國家電視台的報導採用相同驗證方式。近期一則報導指16歲的抗議民眾沙卡拉米（Nika Shakarami）並非如她家人所說被安全部隊打死，而是墜樓身亡。報導畫面顯示，一名臉被遮住的女性穿著與沙卡拉米相似的黑色衣服，走進報導所稱的事發大樓。黑衣女性相當平靜地行走，而事發當天，沙卡拉米告訴友人自己被安全部隊追趕，與影片中的狀態明顯不符。

BBC Persian記者戈巴蒂（Parham Ghobadi）指出，線人曾被伊朗安全部隊逮捕後獲釋，當兩人又聯繫上時，「我要怎麼確認這其實不是政府假扮是她，與我接觸？」為核實身分，戈巴蒂請對方傳語音訊息。

這批線人因自身經歷受到創傷之際，仍日以繼夜地與BBC記者聯繫。必須時時待命回應的記者，也有破裂的家庭關係需處理。

BBC Persian昨天釋出的短紀錄片中，主持人加吉扎德（Farnaz Ghazizadeh）談到在伊朗的父親突然生病後過世，她既悲傷又內疚不已，因為過去18年來，她無法花很多時間陪伴父親。

她說，「最難的事不是面對未來，而是在他離世時面對過去」。

「當我決定加入BBC時，我並沒有意識到這個決定不僅涉及自身，而是與很多人有關」。如今加吉扎德不斷自問：「我有權做出那項決定嗎？這值得嗎」？

加吉扎德22年前還在伊朗時，受委託為一家報紙撰寫與伊朗時任最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）有關的文章。去年這篇舊作被翻出後，她得忍受反伊朗政權網友的惡搞，還無法探望臨終的手足。

「我45歲的弟弟在病榻上過世，我不能陪在他及我父母身邊。我在網路上被稱為政權辯護者」。

戈巴蒂的哥哥也被迫辭去伊朗石油部的優渥工作，另一名記者高爾（Jiyar Gol）則永遠沒有機會把年幼的女兒介紹給伊朗老家的親人。

其他工作人員的部分，去年4名聯合國伊朗問題獨立專家「嚴重關切」伊朗政權對BBC Persian的騷擾及恐嚇。

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