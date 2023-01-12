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她謊報工作時數被解雇 索賠不成反判賠前雇主

編譯周辰陽／即時報導
加拿大一名女子被公司用有爭議的追蹤軟體抓到謊報工作時數，不僅被解雇後提告索賠被駁回，法官還以「時間竊盜」為由判她要賠償前雇主。(示意圖，路透)
加拿大一名女子被公司用有爭議的追蹤軟體抓到謊報工作時數，不僅被解雇後提告索賠被駁回，法官還以「時間竊盜」為由判她要賠償前雇主。(示意圖，路透)

衛報與加拿大CTV報導，加國英屬哥倫比亞省一名女子被公司用有爭議的追蹤軟體抓到謊報工作時數，不僅被解雇後提告索賠被駁回，法官還以「時間竊盜」（Time Theft）為由，判她要賠償前雇主。

根據報導，當事人貝斯（Karlee Besse）是一位遠距工作的會計師，聲稱自己於2022年遭到Reach CPA公司無故解雇，索求包含未付薪水與遣散費的加幣5000元賠償。

不過，Reach CPA公司告訴法官，貝斯登錄了超過50個小時，但「似乎沒有花在工作相關的任務」。該公司發現分配給貝斯的檔案超出預算與進度落後，就將名為「TimeCampn」的雇員追蹤軟體安裝到她的工作用筆電。

根據報導，Reach CPA公司的做法是遠距工作時代的企業正日漸採用的對策。這款軟體追蹤文檔打開了多長的時間，雇員如何使用文檔，並把時間登錄為工作。Reach CPA指出，數周後的分析查明貝斯工作時間記錄單與軟體使用日誌之間出現不正常的情況。

儘管貝斯稱自己發現該程式「不友好」（difficult），擔心沒有分辨工作與個人使用，但Reach CPA公司展示了「TimeCamp」如何自動做出這些區別，將工作時間記錄跟用筆電看串流電影與電視節目等活動分開。貝斯另外聲稱花時間處理列印出來的文檔，卻遭Reach CPA公司用「TimeCamp」追蹤列印活動功能打臉。該公司也指出，列印文檔的任何工作都需要輸入到公司的軟體，但此事從未發生。

據報導，法官最後裁定駁回貝斯提出的不當解雇索賠。除了支付公司「時間竊盜」的金額，貝斯需要重新支付她已收到的預付款部分金額、支付裁判費根判決前利息，合計要付給前雇主加幣2459.89元。

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