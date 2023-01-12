兇手扮成警察綁架婦女 加拿大懸賞金額提高至7.4萬元

加拿大調查人員懸賞10萬加幣（約7.4萬美元）以破獲該國「一名伊朗 裔婦女被偽裝成警察 的襲擊者綁架」的事件。

衛報報導，這名被綁架的婦女名為哈伊塔米里（Elnaz Hajtamiri）於2022年1月12日在安大略的住所裡被3名偽裝成警察的男子暴力綁架，他們拖著她穿過雪地、並以一輛等候中的休旅 車將其載走。過去一年裡綁架哈伊塔米里的人並未提出贖金要求、案件的新發展也停滯不前。

安大略省警察局督察格拉罕（Martin Graham）12日告訴記者「哈伊塔米里的家人感到悲痛，且已經度過一年」。警方先前根據2名目擊者提供的細節以及3名男子的簡短書面描述、公佈2張蒙面嫌疑人的合成素描。據悉，在綁架過程中，其中一人的槍套裡有槍、另一人則持有仿製手銬。

儘管綁架者始終保持沉默，但哈伊塔米里的家人仍希望能找到她，他的母親表示「沒有什麼比我們可能永遠不知道發生在哈伊塔米里身上的事情更沉重、壓在我們靈魂上的事了，我們知道外面有人掌握消息，且可能正考慮挺身而出，我們祈禱你做正確的事、幫助我們擺脫這種痛苦」。