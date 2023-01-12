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女子買菜回家冰9天 菜堆中發現「這生物」還活著

聯合新聞網／ 即時報導
蜥蜴示意圖。(Photo by verdian chua on Unsplash)
蜥蜴示意圖。(Photo by verdian chua on Unsplash)

英國一名女子到超市買菜，回家後沒有多想就把菜連同塑膠袋一起放進冰箱，沒想到9天後將菜拿出來，卻發現塑膠袋裡有個「不速之客」，而且經過9天的「酷寒訓練」仍舊生龍活虎。

據《鏡報》（Mirror）報導，32歲的凱瑟琳‧貝肯（Katherine Bacon）日前準備料理時，拿出9天前買的菠菜備用，結果發現塑膠袋裡有隻蜥蜴。雖然凱瑟琳當時認為蜥蜴已經死了，她還是嚇得放聲尖叫，丈夫也趕緊衝進廚房查看妻子是否發生意外。

影片來源：YouTube

凱瑟琳的丈夫詹姆士說，他聽到妻子大叫「那什麼鬼東西啦！」，趕緊衝進廚房。當時蜥蜴趴在塑膠袋上一動也不動，他們都以為蜥蜴已經死了，詹姆士戳了戳蜥蜴，牠就突然動了起來，可能先前是因為太冷所以在睡覺。

詹姆士開玩笑地說，現在他們不只有菠菜吃，還多了一隻寵物。不過兩人並沒有真的要把蜥蜴留下來當寵物，而是送到布萊頓鎮的RSPCA爬蟲類動物救援中心。

救援中心負責人表示，經過檢查和檢疫，發現這隻蜥蜴的健康狀況非常好。

每年冬天不少歐洲動物都會進入一種類似冬眠的狀態，這隻蜥蜴便是進入這種「類冬眠狀態」，才得以在冰箱活了下來。

負責人表示，蜥蜴不適合被豢養，所以救援中心通常會將救援的爬蟲類動物放在接近原生環境的柵欄中生活；但因為這隻蜥蜴已被人照顧過，難以回到自然環境中，將由救援中心的志工領養。

販賣出「蜥蜴菠菜」的利多超市也對兩人致上最高歉意。發言人表示，該公司希望能夠提供顧客最高品質的產品，會與供應商聯絡並要求品保部門進行後續追蹤。

英國

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