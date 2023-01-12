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哈利出書後 父親查理、哥哥威廉首度現身未置評

中央社蘇格蘭亞波恩12日綜合外電報導
威廉王子(後左)與妻子凱特訪問英格蘭北部一間醫院。(美聯社)
威廉王子(後左)與妻子凱特訪問英格蘭北部一間醫院。(美聯社)

英國哈利王子出版爆炸性回憶錄後，他的父親國王查理三世與兄長王儲威廉王子今天首度公開露面。哈利在書中及宣傳受訪時大爆料，對父兄及其他王室成員做出不利指控。

路透報導，哈利王子（Prince Harry）在回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）內披露的內幕，包括他曾乞求查理三世（Charles III）勿迎娶第二任妻子暨現任王后卡蜜拉（Camilla），以及威廉王子（Prince William）曾在一次激烈爭吵中將他撞倒。

哈利還趁宣傳新書接受電視訪問時強調書中所稱，指卡蜜拉和威廉在內的一些王室成員及他們的幕僚為了自保或有利自己名聲，而將與哈利及他的美國妻子梅根（Meghan）有關的不利消息洩漏給八卦報刊。

英王查理今天來到蘇格蘭村莊亞波恩（Aboyne）的社區活動中心，與參與地方支援團體的代表人士會面。他抵達時與支持者閒聊，但並未立即對近日火熱的王室新聞話題發表評論。

這趟出訪是查理今年首個公開行程，低調程度與兒子哈利新書最近受到的高調報導形成強烈對比。哈利出書前一個月，美國隨選影片播放平台Netflix也上架共分6部分的哈利夫婦紀錄片影集。

威廉與妻子凱特（Kate）今天同樣在哈利新書出版後首次進行公開行程，兩人訪問英格蘭北部一所醫院，過程面帶笑容神情輕鬆。哈利在書中也對凱特有所批評。威廉夫婦此行同樣未公開論及哈利的爆料。

截至目前，無論白金漢宮或任何王室成員的幕僚，都未對哈利的說詞發表評論。

哈利 威廉 凱特

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