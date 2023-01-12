LVMH集團高層洗牌 全球首富任命女兒接管迪奧

全球首富阿爾諾的女兒黛爾芬將接掌迪奧。(Getty Images)

全球首富、法國億萬富豪酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾11日宣布，他的女兒黛爾芬將接手領導集團旗下時尚 品牌迪奧，旗艦品牌路易威登的執行長也將換人。

法新社報導，LVMH集團兩大主要品牌展開重組 之際，73歲的阿爾諾（Bernard Arnault）個人財富再創新高，去年年底正式超越特斯拉 （Tesla）和推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk），成為全球首富，他的身家估計高達2000億美元。

全球首富阿爾諾(右)的女兒黛爾芬(左)將接掌迪奧。(Getty Images)

阿爾諾表示，任命旗艦品牌路易威登（Louis Vuitton）高階主管黛爾芬（Delphine）出任克麗絲汀迪奧高級時裝公司（Christian Dior Couture）負責人，代表愛女在「時尚和皮具領域的卓越職業生涯得以延續」。

阿爾諾在聲明中說，在黛爾芬的領導下，路易威登得以「不斷寫下新猷。她敏銳的眼光和無與倫比的經驗也將成為迪奧持續發展的決定性資產。」

黛爾芬將接替迪奧執行長貝卡利 (Pietro Beccari)，貝卡利則將接替柏克（Michael Burke），出任路易威登執行長。

阿爾諾不忘稱讚貝卡利過去5年擔任迪奧掌門人期間的「出色表現」，還說「沒有人會懷疑，他即將帶領路易威登走向更大的魅力與成功」。

阿爾諾也說，柏克在路易威登的10年，有助品牌「擴大與競爭對手的差距」。

總部位於巴黎的Flornoy資產管理公司投資組合經理卡達特（Arnaud Cadart）分析，任命貝卡利和黛爾芬是「明顯的信任跡象」，也代表該集團「希望在外部人士與阿爾諾家族成員之間保持平衡」。

上述人事任命將於2月1日正式生效。

阿爾諾的5名子女目前都在LVMH集團中任要職。

黛爾芬自2013年起擔任路易威登執行副總裁，負責監督該品牌的產品相關活動，此前她曾擔任迪奧的副總經理。

LVMH集團目前擁有至少75個品牌，包括香檳製造商酩悅香檳（Moet & Chandon）。

根據該集團財報，2022年上半年的淨利高達65億歐元，較上年同期的創紀錄淨利成長23%。銷售額則攀升28%，至367億歐元。