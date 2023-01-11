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不滿軍事動員頂撞上司 俄士兵被判「入獄5年半」

編譯張君堯／即時報導
一名俄羅斯入伍者就訓練條件太差與上級發生爭執後被判處5年半的監禁，成為已知第一個因批評俄羅斯動員而受到裁決的士兵。(美聯社)
一名俄羅斯入伍者就訓練條件太差與上級發生爭執後被判處5年半的監禁，成為已知第一個因批評俄羅斯動員而受到裁決的士兵。(美聯社)

一名俄羅斯入伍者就訓練條件太差與上級發生爭執後被判處5年半的監禁，成為已知第一個因批評俄羅斯動員而受到裁決的士兵。

衛報報導，去年11月13日拍攝的一段影片中，被徵兵而入伍的士兵列什科夫（Alexander Leshkov）在莫斯科郊外的訓練場對中校馬扎諾夫（Denis Mazanov）大喊髒話、甚至出手推了對方，影片中只見列什科夫告訴指揮官「你正在破壞總司令的直接命令（供應和訓練受到動員的士兵）」，並直言「你應該被逮捕」。

接著列什科夫還朝馬札諾夫名的臉上吐電子煙煙霧，後者這時出手將他推了回去，列什科夫還說「你不是那個必須和我們一起坐在戰壕裡的人」。事件發生後不久接受採訪時列什科夫提到自己先前多次投訴皆被上級忽視，並強調「很遺憾的是你必須為真相受苦」。

軍事法庭最終裁定「列什科夫在服兵役期間對其指揮官造成人身傷害」的罪名成立、並被判處5年半的監禁。

克里姆林宮9月決定宣布自第二次世界大戰以來的首次全國動員引發全國混亂和憤怒，許多入伍者抱怨說「儘管缺乏足夠訓練，他們仍被派往烏克蘭」。為了壓制動員部隊及其親屬的異議，俄羅斯當局通過多項法案、加強對逃兵和不服從命令的懲罰，還有報導稱「拒絕俄羅斯徵兵的人被關押在烏東各地的非法地下室中」。

在列什科夫的裁決於12日出爐之際，烏克蘭方面也警告稱「除了10月動員的30萬人外，俄羅斯還將在1月徵召50萬名新兵」，不過俄羅斯否認正準備第二波動員，總統普亭（Vladimir Putin）上個月表示談論新一波的動員是「毫無意義的」。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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