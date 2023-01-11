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秘魯再爆大規模反政府示威 印加古城觀光業受創

中央社╱聖保羅11日電
秘魯東南部與玻利維亞接壤的普諾省（Puno）省會朱利卡市（Juliaca）再度爆發激烈陳抗。(Getty Images)
秘魯東南部與玻利維亞接壤的普諾省（Puno）省會朱利卡市（Juliaca）再度爆發激烈陳抗。(Getty Images)

秘魯東南部與玻利維亞接壤的普諾省（Puno）省會朱利卡市（Juliaca）9日起再度爆發激烈陳抗，造成19人死亡，148人受傷，對印加古城等秘魯觀光業造成重大衝擊。

秘魯媒體「商報」（El Comercio）報導，近9000人搭乘200部各類車輛進入朱利卡市後，開始以石塊及汽油彈攻擊警察與行政機關，並意圖占領機場，過程中與維安軍警爆發衝突；另有暴民趁亂洗劫商號並縱火當地政要居所。資訊顯示，抗議行動可能在本周六（14日）進入首都利馬。

秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）2022年12月7日遭到罷免下台，秘魯全國各地出現抗爭衝突。

「秘魯21世紀報」（Perú 21）9日報導，2022年12月7日發生至今的陳抗事件累計死亡人數已達47人，對秘魯觀光業造成重大衝擊，聞名全球的印加古文明馬丘比丘（Machu Picchu）所在省分庫斯科（Cusco）受創更為明顯。

開年以來已有9成原欲前往馬丘比丘的遊客取消行程，聯外鐵路曾於4日中斷，8日復駛後載客率不到10%，使得自去年12月來即明顯不振的觀光業雪上加霜。

根據駐秘魯代表處提供秘魯外貿暨觀光部的統計資料，2023年新年以來國際旅客行程取消率超過6成，整體經濟損失高。秘魯國防部長查維茲（Jorge Chávez）呼籲示威者理性以對話方式表達意見，另表示政府將全力維持社會秩序。

秘魯的示威活動在跨年假期平靜一陣子後，上週捲土重來。除了提前選舉和釋放卡斯蒂約，抗議人士還要求去年12月7日上任的新總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）辭職、暫停國會及修改憲法。

秘魯東南部與玻利維亞接壤的普諾省（Puno）省會朱利卡市（Juliaca）再度爆...
秘魯東南部與玻利維亞接壤的普諾省（Puno）省會朱利卡市（Juliaca）再度爆發激烈陳，已造成19人死亡，148人受傷。(歐新社)

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