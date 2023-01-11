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研究：殺蟲劑效果有限 亞洲抗藥性超強蚊子威脅增

中央社東京11日綜合外電報導
新的研究警告，在亞洲部分地區，傳播登革熱和其他病毒的蚊子已經演化出對殺蟲劑不斷增強的抗藥性。（示意圖／圖：Pixabay）
新的研究警告，在亞洲部分地區，傳播登革熱和其他病毒的蚊子已經演化出對殺蟲劑不斷增強的抗藥性。（示意圖／圖：Pixabay）

新的研究警告，在亞洲部分地區，傳播登革熱和其他病毒的蚊子已經演化出對殺蟲劑不斷增強的抗藥性，迫切需要新的方法來控制它們。

法新社報導，衛生當局通常在蚊子出沒的地區噴灑殺蟲劑，抗藥性長期以來一直是令人憂心問題，但這個問題的嚴重程度如今所知還不多。

日本科學家葛西真治和他的團隊檢查來自亞洲幾個國家以及非洲迦納的蚊子，發現一系列突變使一些蚊子幾乎不受如氯菊酯殺蟲劑（permethrin）之類藥物的影響。

葛西真治告訴法新社：「在柬埔寨，90%以上的埃及斑蚊具有導致極高抗藥性的突變組合。」。

他發現一些蚊子變異株具有強1000倍的抗藥性，而以前看到的是強100倍。

這意味著通常會殺死樣本中幾乎100%蚊子的殺蟲劑量，只能殺死大約7%的蚊子。

即使殺蟲劑的劑量增強到10倍，也只能殺死30%的抗藥性超強蚊子。

日本國立感染症研究所昆蟲醫藥系主任葛西真治說：「我們在柬埔寨和越南的蚊子身上發現的抗藥性程度完全不同。」

根據世界衛生組織（World Health Organization）表示，可能造成出血熱的登革熱每年約有1億到4億人感染，但有超過80%的病例輕微或無症狀。

目前已經開發幾種登革熱疫苗，研究人員還使用能使蚊子絕育的細菌來對付病媒蚊。

但這兩種方案都離根除登革熱很遠，而且埃及斑蚊會攜帶其他疾病，包括茲卡病毒（Zika virus）和黃熱病（yellow fever）。

日本 越南 疫苗

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