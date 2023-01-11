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歐盟聯合聲明 建議對來自中國航班實施多項入境限制措施

記者陳言喬／即時報導
歐盟建議對來自中國的班機實施多項入境管制措施，圖為德國最大的法蘭克福機場。（新華社資料照）
歐盟建議對來自中國的班機實施多項入境管制措施，圖為德國最大的法蘭克福機場。（新華社資料照）

歐洲航空安全局與歐洲疾控中心當地時間1月10日建議包括從中國抵達歐盟的直飛和非直飛航班的乘客提供出發前檢測結果等措施。中國外交部已多次重申反對這種歧視性的入境限制措施。

歐洲航空安全局與歐洲疾控中心發布聯合聲明，宣布歐洲已就中國相關航空措施達成一致，在兩家機構聯合發布的《航空健康安全議定書》中增加部分建議。

根據歐盟成員國商定的措施，這些建議立即適用於從中國抵達歐盟的航班。建議包括：要求直飛和非直飛航班的乘客提供出發前檢測結果；建議乘客和機組人員都戴醫療口罩或呼吸面罩；加強相關航班的清潔和消毒工作；盡可能考慮到機組成員的疫苗接種情況；可隨機檢測到達的部分乘客；應開展基因組測序，以便及早獲得有關病毒流行和起源地區出現的任何潛在新變種的資訊；應在有國際航班的所有機場和自中國入境飛機上檢測廢水，監測感染水準並追蹤任何潛在新變種。

聲明指出，相關措施不應造成任何航班延誤或損害飛行安全，會定期評估建議措施。

在1月10日的中國外交部例行記者會上，外交部發言人汪文斌表示，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，執意針對中國採取歧視性入境限制措施。對此中方堅決反對並採取對等措施。汪文斌表示，中方再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。

不少中國網友留言表示，除了商務留學這些人以外，中國遊客最好有一點自尊心吧，對中國不友好的國家能不去就不要去了，花自己的錢還受氣。

檢測 歧視 歐盟

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