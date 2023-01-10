小馬可仕結束訪華返菲後 立刻解職親美的總參謀長
美聯社報導，菲律賓總統小馬可仕訪華返國後立刻對現任總參謀長巴卡洛解職。中媒分析稱，中菲關係提升，巴卡洛過去強硬對抗中國，積極配合美軍在菲律賓的擴大軍事部署動作，才遭撤換。
美聯社日前報導，小馬可仕7日在沒有說明理由的情況下，撤換5個月前任命的參謀總長巴卡洛（Bartolome Bacarro），任命下個月就要退休的森蒂諾（Andres Centino）取代。
報導稱，小馬可仕去年8月下令巴卡洛接替森蒂諾，現在卻又從十多名將領中選擇森蒂諾回鍋擔任總參謀長，展開新一輪3年任期。原本巴卡洛的3年任期應該到2025年8月為止。
觀察者網報導稱，菲律賓總統小馬可仕1月初（3日至5日）的訪華行程進一步鞏固中菲兩國友好交往的發展主線，兩國聯合聲明中新簽署包含金融、基建、投資、農漁業等在內的14項合作協定，決議建立兩國外交部直連機制，以更好基於和平原則，妥善處理雙方南海分歧。
軍事方面，兩國同意推動中菲海警相關合作會議常態化進行，同意適時召開中菲年度防務會議，同意共同確保南海航行、飛越自由，以和平方式，解決存在問題等。
報導稱，小馬可仕回國後兩天，就做了一件菲律賓軍方高層的人事變動。小馬可仕提前結束了菲第58任總參謀長巴卡洛的任期，改任命曾於2021年11月至2022年8月杜特蒂政府時期擔任第57任參謀長的森蒂諾為新任總參謀長。
報導分析稱，巴卡洛、森蒂諾二人，在對華軍事主張上，差別較大。
巴卡洛是菲律賓持較激進軍事立場的代表人物，曾因戰功獲得菲律賓武官高級榮譽「英勇勳章」，巴卡洛積極迎合美軍在菲律賓的擴大軍事部署動作，數月前曾透露，美菲間正計畫擴大《加強防務合作協定》的雙邊軍事關係，已商定2年內美軍在菲新修建5處軍事基建，並計畫未來新修建更多軍事設施。
報導說，從此前美國副總統賀錦麗（陸譯哈里斯）登上臨近南海的菲巴拉望島一事上，便能明顯看出，巴卡洛配合美國動作，無益南海局勢的和平發展。
相比巴卡洛，軍事主張更為平和。森蒂諾歷任旅長、師長、陸軍總司令、總參謀長，其本計畫今年2月退休，而馬科斯的新任命下，1月7日，巴卡洛、森蒂諾二人已正式完成職務交接，森蒂諾擔任菲59屆總參謀長一職。
去年2月，森蒂諾曾就中國對菲1.3億無償軍事援助表示，感謝中國對菲安全進程的支援，相關裝備將提升菲武裝部隊能力，願與華擴大防務交流合作，更好發展中菲兩軍關係。森蒂諾的主張，同小馬可仕訪華之後為中菲關係奠定的共同發展基調，不謀而合，同時森蒂諾熟知杜特爾特政府時期中菲軍事交流的相關機制。
森蒂諾的重新「上馬」，將有效減少菲新政府同中國之間不必要的軍事摩擦。
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