小馬可仕結束訪華返菲後 立刻解職親美的總參謀長

被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

美聯社報導，菲律賓總統小馬可仕訪華返國後立刻對現任總參謀長巴卡洛解職。中媒分析稱，中菲關係提升，巴卡洛過去強硬對抗中國，積極配合美軍在菲律賓的擴大軍事部署動作，才遭撤換。

美聯社日前報導，小馬可仕7日在沒有說明理由的情況下，撤換5個月前任命的參謀總長巴卡洛（Bartolome Bacarro），任命下個月就要退休 的森蒂諾（Andres Centino）取代。

報導稱，小馬可仕去年8月下令巴卡洛接替森蒂諾，現在卻又從十多名將領中選擇森蒂諾回鍋擔任總參謀長，展開新一輪3年任期。原本巴卡洛的3年任期應該到2025年8月為止。

觀察者網報導稱，菲律賓總統小馬可仕1月初（3日至5日）的訪華行程進一步鞏固中菲兩國友好交往的發展主線，兩國聯合聲明中新簽署包含金融、基建、投資 、農漁業等在內的14項合作協定，決議建立兩國外交部直連機制，以更好基於和平原則，妥善處理雙方南海分歧。

軍事方面，兩國同意推動中菲海警相關合作會議常態化進行，同意適時召開中菲年度防務會議，同意共同確保南海航行、飛越自由，以和平方式，解決存在問題等。

報導稱，小馬可仕回國後兩天，就做了一件菲律賓軍方高層的人事變動。小馬可仕提前結束了菲第58任總參謀長巴卡洛的任期，改任命曾於2021年11月至2022年8月杜特蒂 政府時期擔任第57任參謀長的森蒂諾為新任總參謀長。

報導分析稱，巴卡洛、森蒂諾二人，在對華軍事主張上，差別較大。

巴卡洛是菲律賓持較激進軍事立場的代表人物，曾因戰功獲得菲律賓武官高級榮譽「英勇勳章」，巴卡洛積極迎合美軍在菲律賓的擴大軍事部署動作，數月前曾透露，美菲間正計畫擴大《加強防務合作協定》的雙邊軍事關係，已商定2年內美軍在菲新修建5處軍事基建，並計畫未來新修建更多軍事設施。

報導說，從此前美國副總統賀錦麗（陸譯哈里斯）登上臨近南海的菲巴拉望島一事上，便能明顯看出，巴卡洛配合美國動作，無益南海局勢的和平發展。

相比巴卡洛，軍事主張更為平和。森蒂諾歷任旅長、師長、陸軍總司令、總參謀長，其本計畫今年2月退休，而馬科斯的新任命下，1月7日，巴卡洛、森蒂諾二人已正式完成職務交接，森蒂諾擔任菲59屆總參謀長一職。

去年2月，森蒂諾曾就中國對菲1.3億無償軍事援助表示，感謝中國對菲安全進程的支援，相關裝備將提升菲武裝部隊能力，願與華擴大防務交流合作，更好發展中菲兩軍關係。森蒂諾的主張，同小馬可仕訪華之後為中菲關係奠定的共同發展基調，不謀而合，同時森蒂諾熟知杜特爾特政府時期中菲軍事交流的相關機制。

森蒂諾的重新「上馬」，將有效減少菲新政府同中國之間不必要的軍事摩擦。