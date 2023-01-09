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中國高喊疫情高峰已過 專家：至少要「這時間」之後

中國疫情+俄烏戰爭影響 義大利藥品缺貨

中央社／羅馬9日專電
義大利受中國新型冠狀病毒疫情爆發、烏克蘭戰爭，以及國內疫情又起與流感高峰期影響，藥局出現缺貨情形，專家呼籲民眾勿囤藥及以學名藥替代。（中央社）
義大利受中國新型冠狀病毒疫情爆發、烏克蘭戰爭，以及國內疫情又起與流感高峰期影響，藥局出現缺貨情形，專家呼籲民眾勿囤藥及以學名藥替代。（中央社）

受中國COVID-19疫情爆發、烏克蘭戰爭、義大利疫情又起與流感高峰期影響，藥局出現缺貨現象。缺藥危機也受義大利限制部分藥品價格影響，專家則呼籲勿囤藥及以學名藥替代。

時報（Il Tempo）今天報導，由於流感和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）加劇，導致某些抗炎和解熱藥物（例如最常用的布洛芬）越來越難以獲得。許多藥局倉庫都缺乏某些重要庫存藥，如哮喘藥和兒童抗生素糖漿。

拉齊奧藥房聯盟（Federfarma Lazio）表示：「雖然布洛芬也超級缺少，不過仍有許多含有相同活性成分的學名藥（Generic Drugs）或等效藥物可替代，但對兒童來說，情況更加複雜。因為兒童能使用的藥物形式較有限，在某些情況下，他們只能服用糖漿」。

藥劑師協會呼籲民眾「不要庫存或囤積已缺乏的藥物」。據義大利藥品管理局（Agenzia Italiana del Farmaco）統計，目前缺乏的藥物種類已高達3195樣產品，比起去年12月14日的調查多63樣（當時3132樣）。

藥劑師協會羅馬分會主席克洛齊（Emilio Croce）表示，由於中國和印度疫情爆發，使得越來越多的藥物供應出現問題。甚至烏克蘭這個藥品容器生產國也因戰爭放慢了一些產品的生產速度。

克洛齊說：「義大利製藥業應該多努力一些，因為跨國製藥公司往往傾向將藥品販賣到銷售價格較高的歐洲國家，而不是義大利。面臨COVID-19的復甦與流感高峰期，我們都在最特殊的時期毫無防備。」

義大利第一頻道（Primocanale）電視台報導，從退燒藥到兒童糖漿都找不到了，特別是特定品牌的藥品。現在除了對藥物高度需求外，藥品容器也相當缺乏。這陣子，在藥局裡經常聽到：「沒有這個，這個還沒有到。」

藥劑師協會熱那亞（Genova）分會主席卡斯特洛（Giuseppe Castello）說：「某些劑量的撲熱息痛（乙醯胺酚，Paracetamol））兒童糖漿幾乎不可能找到。」此外，如抗癲癇藥、抗憂鬱藥也缺貨，但幸運的是這些藥可以用學名藥替代。

卡斯特洛分析缺藥原因除與藥的原物料缺乏有關外，藥品運輸成本及價格也是一大原因。現今藥品運輸成本高昂，藥品配送時間隨之增加以節省運費。

卡斯特洛說，在價格上，義大利某些藥品的價格是受藥品管理局控制的，但在其他國家則較不會發生這種情況，這將使製藥公司更喜歡將藥品販賣到銷售價格較高或更方便的歐洲國家。義大利對製藥公司沒有吸引力，因為價格太低了。

義大利 疫情 流感

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