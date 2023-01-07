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蒼生為重 英國擬對消防等關鍵部門罷工設門檻

編譯洪啟原／綜合外電
英國政府5日發布聲明表示，計畫立法規範關鍵公共服務部門的員工須在罷工期間維持基本人力水準，例如救護車的救護服務，違者恐遭解僱。 路透
英國政府5日發布聲明表示，計畫立法規範關鍵公共服務部門的員工須在罷工期間維持基本人力水準，例如救護車的救護服務，違者恐遭解僱。 路透

由於近來一連串的大規模罷工，已嚴重干擾大眾生活，英國政府計畫立法規範關鍵公共服務部門的員工，須在罷工期間維持基本人力水準，例如救護車的救護服務，違者恐遭解僱。

CNN報導，英國政府預計未來幾周在國會提案，為消防、救護車及鐵路服務設定最低安全人力配置標準。這項提案將強制一定比例的上述人員在罷工期間繼續出勤，對象還包括護理師、教師及移民官員。在雇主和工會要求相關人員出勤後，照常罷工者可能遭解僱。

英國商務、能源及產業策略大臣夏普斯（Grant Shapps）說：「除了保障罷工自由，政府也必須保護生命和員工生計。儘管我們期盼在多數情況下持續促成自願協議，但引進最低人力配置標準，即預期可提供的最低服務水準，將使尋求罷工者和保護大眾避免過度受擾之間恢復平衡。」

這項提案還包括醫療服務、教育、核電廠除役、邊境維安以及其他運輸服務。政府並表示，若相關人員無法達成自願協議，將對這些領域實施最低人力配置標準。

在政府發布聲明前，英國正面臨數年內最嚴重的勞資糾紛。由於生活水準驟降和通膨升抵歷史高點，勞工紛紛要求調高工資。

近幾個月的罷工已阻礙鐵路、學校、醫院以及郵政服務。英國護理師工會皇家護理學院（RCN）上月在全國發動罷工，號稱成立106年以來首見。

罷工 英國 邊境

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