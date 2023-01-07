蒼生為重 英國擬對消防等關鍵部門罷工設門檻
由於近來一連串的大規模罷工，已嚴重干擾大眾生活，英國政府計畫立法規範關鍵公共服務部門的員工，須在罷工期間維持基本人力水準，例如救護車的救護服務，違者恐遭解僱。
CNN報導，英國政府預計未來幾周在國會提案，為消防、救護車及鐵路服務設定最低安全人力配置標準。這項提案將強制一定比例的上述人員在罷工期間繼續出勤，對象還包括護理師、教師及移民官員。在雇主和工會要求相關人員出勤後，照常罷工者可能遭解僱。
英國商務、能源及產業策略大臣夏普斯（Grant Shapps）說：「除了保障罷工自由，政府也必須保護生命和員工生計。儘管我們期盼在多數情況下持續促成自願協議，但引進最低人力配置標準，即預期可提供的最低服務水準，將使尋求罷工者和保護大眾避免過度受擾之間恢復平衡。」
這項提案還包括醫療服務、教育、核電廠除役、邊境維安以及其他運輸服務。政府並表示，若相關人員無法達成自願協議，將對這些領域實施最低人力配置標準。
在政府發布聲明前，英國正面臨數年內最嚴重的勞資糾紛。由於生活水準驟降和通膨升抵歷史高點，勞工紛紛要求調高工資。
近幾個月的罷工已阻礙鐵路、學校、醫院以及郵政服務。英國護理師工會皇家護理學院（RCN）上月在全國發動罷工，號稱成立106年以來首見。
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