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烏克蘭主教在原親俄修道院主持聖誕禮拜 寫下歷史

中央社基輔7日綜合外電報導
烏克蘭人今天在戰火陰影下慶祝東正教聖誕節，於首都基輔知名的基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）舉行歷史性禮拜。美聯社
烏克蘭人今天在戰火陰影下慶祝東正教聖誕節，於首都基輔知名的基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）舉行歷史性禮拜。美聯社

烏克蘭人今天在戰火陰影下慶祝東正教聖誕節，於首都基輔知名的基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）舉行歷史性禮拜，有數百名信眾在嚴格安全警戒下入內參加。

法新社報導，建於11世紀的基輔洞窟修道院是烏克蘭最具意義的東正教修道院，並獲聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產。

這也是烏克蘭正教會（Orthodox Church of Ukraine）大牧首伊皮法紐斯一世（Epiphanius I）首度在院內的聖母升天大教堂（Assumption Cathedral）主持耶誕節「聖禮儀」（divine liturgy）。

一名法新社特派員從現場報導，在警方嚴密部署下，數百名信眾聚集出席這場禮拜，當中還有一些著軍服的男性。參加者必須出示護照接受檢查，且須通過金屬探測門。

基輔洞窟修道院過去是受莫斯科教會管轄的烏克蘭一支東正教分會總部，稱為莫斯科宗主教聖統烏克蘭正教會（Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate）。但在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2022年2月24日派兵入侵烏克蘭後，這個教會切斷與莫斯科教會關係。

儘管這支烏克蘭東正教教會已尋求和俄羅斯遠離關係，但仍受到來自烏克蘭當局的壓力，烏國安全人員便曾因懷疑這個教會與俄羅斯探員有關聯，而突襲搜索基輔洞窟修道院。

烏克蘭正教會則是在2018年成立，但俄羅斯東正教領袖、莫斯科牧首基里爾（Patriarch Kirill）不承認這個新的教會。

烏克蘭 俄羅斯 聖誕節

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