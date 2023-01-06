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研究：本世紀末之前 全球半數冰川估計將消失

中央社華盛頓5日綜合外電報導
根據一份最新研究，由於氣候變遷，地球上一半的冰川，尤其是較小的冰川，註定會在本世紀末之前消失；但若能限制全球暖化，就可以拯救其餘冰川。圖為瑞士冰川今年9月景象。（路透）
根據一份最新研究，由於氣候變遷，地球上一半的冰川，尤其是較小的冰川，註定會在本世紀末之前消失；但若能限制全球暖化，就可以拯救其餘冰川。圖為瑞士冰川今年9月景象。（路透）

根據一份最新研究，由於氣候變遷，地球上一半的冰川，尤其是較小的冰川，註定會在本世紀末之前消失；但若能限制全球暖化，就可以拯救其餘冰川。

法新社報導，這項今天發表在美國「科學」（Science）期刊的研究，對世界21萬5000條冰川的前景提供迄今最全面觀察。

研究的作者強調，有必要控制溫室氣體排放，以限制冰川融化造成的後果，例如海平面上升和水資源枯竭等。

為了協助決策者訂定目標方向，這項研究著眼於4種情境對冰川的衝擊，分別是當全球平均溫度上升攝氏1.5度、2度、3度和4度時。

研究作者之一、挪威奧斯陸大學（University of Oslo）與美國阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska Fairbanks）教授霍克（Regine Hock）對法新社表示：「每增加攝氏1度，都會讓冰川融化更多，並且造成更多損失。」

「但這也意味，若減少暖化程度，就可以讓冰河損失縮小。從這個意義上來說，也存有一絲希望。」

研究人員估計，即使將全球升溫控制在比工業化前水準高出攝氏1.5度，亦即巴黎氣候協定（Paris Agreement）最具企圖心的目標，到了2100年，全球冰川仍有49%會消失，占世界冰川質量的26%，因為最小的冰川會最先受到影響。

而根據目前估計，全球平均溫度會比工業化前水準上升攝氏2.7度，這將導致歐洲中部、加拿大西部、美國大陸和紐西蘭的冰川幾乎完全消失。

霍克指出：「幾乎無論在哪種（溫室氣體）排放假設情況下，歐洲阿爾卑斯山區、高加索地區、安地斯山脈及美國西部等冰量相對較少的地區，到了本世紀末幾乎都會失去所有的冰，因此那裡的冰川或多或少註定毀滅。」

在最壞情況下，即全球暖化達到攝氏4度，像在阿拉斯加那樣的巨型冰川將會受到更大影響，且到本世紀末83%的冰川將消失。

若全球暖化為攝氏1.5度，海平面平均將上升9公分；若暖化達攝氏4度，將導致海平面上升15公分。

霍克表示：「9公分到最多15公分，聽起來不是很多；但真正令人擔憂的不是全球海平面高度問題，主要是隨之而來的風暴潮（storm surge）。」她指出，風暴潮有可能造成「明顯更多破壞」。

冰川消失也將對水資源產生衝擊，因為全球大約20億人口的淡水供應來自冰川。

這項研究是經過幾十年來對每條冰川質量的觀察和電腦模擬計算來做出預測，結果比聯合國（UN）氣候專家的預測更為悲觀。

儘管這些發現令人擔憂，但霍克說：「仍有可能透過人類採取行動來減少冰河損失。...而這是否成真，也當然取決於決策者。」

冰川 暖化 風暴

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