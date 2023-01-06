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不是「火雞」 國務院正名土耳其國名「Türkiye」

中央社／華盛頓5日即時報導
國務院5日表示尊重土耳其政府更名訴求，未來提及土國國名時將以「Türkiye」取代原本的「Turkey」。圖為土耳其民眾揮舞土耳其國旗。（路透）
國務院5日表示尊重土耳其政府更名訴求，未來提及土國國名時將以「Türkiye」取代原本的「Turkey」。圖為土耳其民眾揮舞土耳其國旗。（路透）

國務院今天表示尊重土耳其政府更名訴求，未來提及土國國名時將以Türkiye取代原本的Turkey，因土國政府不滿原有外交國名常令人聯想到「火雞」（turkey）。

法新社報導，美國國務院今天在聲明中改以新的外文名稱稱呼土耳其。這份聲明宣布將採取相關措施，打擊伊斯蘭國（Islamic State）金融資本家。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「土耳其大使館確實有請求我們在發布訊息時，使用這樣的拼音…國務院未來將在大多數正式外交及雙邊用語中，使用各位今天看到的這種拼音，公開交流的場合也是。」

不過，普萊斯也表示，「為了幫助更多民眾理解」，並未禁止沿用多年的Turkey一詞，因為「它在美國民眾間更廣為人知」。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）2021年下令在使用拉丁字母的語言中，一律以Türkiye稱呼土耳其。

土耳其人長期以來都對卡通和其他把土耳其英文國名與火雞聯繫在一起的用法感到不滿。據信火雞之所以用土耳其國名Turkey命名，是因為英國人認為原產於北美的火雞源於東方。

國務院 大使館 字母

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