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伊朗報復...查理周刊諷最高領袖 法國研究機構遭關閉

中央社巴黎5日綜合外電報導
伊朗宣布關閉位於德黑蘭的一間法國研究機構，以抗議法國嘲諷雜誌「查理週刊」(Charlie Hebdo)的漫畫。(美聯社)
伊朗宣布關閉位於德黑蘭的一間法國研究機構，以抗議法國嘲諷雜誌「查理週刊」(Charlie Hebdo)的漫畫。(美聯社)

伊朗今天宣布關閉位於首都德黑蘭的一間法國研究機構，以抗議法國嘲諷雜誌「查理周刊」（Charlie Hebdo）刊出有關伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的漫畫。

法新社報導，伊朗外交部發布聲明說：「第一步，外交部終止法國伊朗研究所（IFRI）的活動。」德黑蘭當局昨天警告法國將承擔後果。

IFRI隸屬於法國外交部，是一個歷史考古研究機構，成立於1983年。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因「不當著裝」而被伊朗道德警察逮捕，去年9月16日在拘押期間死亡，引發伊朗全國各地超過3個月的抗議浪潮。

伊朗當局強力鎮壓抗議活動，總部設於挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織表示，當局鎮壓行動已造成至少476人喪命。伊朗官員稱這些示威是「暴亂」。

查理周刊昨天在紀念2015年巴黎總部遇襲的特刊中，刊出有關哈米尼的諷刺漫畫，以支持伊朗國內示威抗議。查理周刊巴黎總部2015年遭武裝份子攻擊，造成12人喪生，其中包括查理周刊最知名的漫畫家。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）在推特（Twitter）發文表示：「一家法國出版物出版漫畫侮辱宗教和政治權威的卑劣行徑，將面臨有效和果斷的應對。」

伊朗外交部昨天也召見了法國大使羅希（Nicolas Roche），以表達抗議。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）說：「法國無權以言論自由為藉口，侮辱其他穆斯林國家和民族的神聖性。」

查理周刊總編蘇里瑟奧（Laurent Sourisseau）在社論中寫到，這些漫畫是「表達我們支持伊朗民眾的一種方式，他們冒著生命危險、捍衛自由，對抗自1979年以來壓迫他們的神權政治。」

影片來源：YouTube TIMES NOW

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