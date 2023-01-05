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歐洲暖如夏 百地破高溫紀錄 天然氣價格重挫

國際中心／綜合外電
歐洲1月天氣暖如夏，圖為波士尼亞一處滑雪度假村。(美聯社)
歐洲1月天氣暖如夏，圖為波士尼亞一處滑雪度假村。(美聯社)

從瑞士、波蘭到匈牙利，2023年一開始歐洲便將迎接一個史上最溫暖的1月，為天然氣價格高漲所苦的政府得到些許喘息機會。歐洲天然氣價格4日應聲挫跌到一年多低點，但5日市場焦點轉回能源供應可能吃緊的風險，歐洲天然氣價格反彈走高。

匈牙利布達佩斯去年底度過最溫暖的平安夜之後，今年元旦氣溫高達攝氏18.9度。在法國，跨年夜晚間是有紀錄以來最暖，元旦當天西南部氣溫接近攝氏25度。德國記錄到攝氏20度以上高溫，是1881年有紀錄以來最溫暖的元旦。

瑞士近來氣溫甚至攀升至創紀錄的攝氏20.9度，讓世界知名的滑雪勝地營運大亂，一些滑雪場甚至被迫暫時關閉。

科學家們尚未分析氣候變遷影響近期高溫的具體方式，但1月份的溫暖天氣符合人為氣候變遷導致氣溫上升的長期趨勢。

歐盟「哥白尼氣候變化服務」氣候科學家萬博格表示：「由於全球氣溫升高，歐洲的冬天變得越來越暖和。」法國氣象局把溫度異常歸因於從亞熱帶向歐洲移動的大量暖空氣。

彭博資訊報導，歐洲基準的荷蘭天然氣交易中心（TTF）期貨合約價4日收盤跌到2021年10月來最低，但5日盤中一度大漲近5%，報每百萬瓦時68.5歐元；德國電價也同步反彈回升，一度漲超過2%到百萬瓦時166歐元。

暖冬效應雖讓歐洲各國稍喘口氣，但此時的燃料價格仍遠高於新冠疫情前的正常水準，且歐洲大陸禁不起燃料供應再度受干擾，全球液化天然氣（LNG）此時依然緊俏，因為除了歐洲，連亞洲也在爭搶。

ING集團商品策略部門負責人派特森在報告中指出，俄羅斯的供應以及來自中國大陸的競爭，都讓LNG的供應充滿風險，他預測LNG到2024年可能都會居高不下。

自去年12月初至今，歐洲天然氣價格已下跌逾50%，確實減輕了歐洲國家的能源危機問題。

Engie的市場分析平台EnergyScan顯示，近來價格已跌到鼓勵業者用天然氣而非煤炭來發電。

歐洲1月天氣暖如夏，波士尼亞一處滑雪度假村幾乎無雪。(美聯社)
歐洲1月天氣暖如夏，波士尼亞一處滑雪度假村幾乎無雪。(美聯社)

天然氣 氣候變遷 滑雪

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