女子催眠治療醒來愛上催眠師：他是我的前世情人

麥吉利夫雷夫婦。(取自麥吉利夫雷A Happy Medium臉書)

英國 一名女子接受催眠治療，沒想到在催眠中她發現催眠師就是她的前世情人，於是決定和催眠師「再續前緣」。

據《鏡報》（Mirror）報導，安吉拉‧麥吉利夫雷（Angela McGillivray）對於靈性相關的事本來就很有興趣，因此某次在朋友的推薦下，她決定去見催眠師德瑞克‧麥吉利夫雷（Derek McGillivray），藉由催眠認識自己的前世今生。

安吉拉說，當初她和德瑞克明明是第一次見面，但是德瑞克不但有著溫柔的嗓音，散發出來的氛圍也格外令人放心，所以她很快就進入催眠狀態。當時她在催眠狀態下回到15世紀，知道自己是一名叫做瑪莉‧麥克勞（Mharie McCloud）的女子。

當時瑪莉被爸爸逼著嫁給根本不喜歡的男人，但安吉拉在催眠時看到一個很壯的男人，她當下就產生喜歡上那名男子的感覺。德瑞克在安吉拉被催眠的狀態下問她那個人是誰，長什麼樣子，安吉拉回答完後醒過來看著德瑞克，突然發現，德瑞克就是她注定要嫁的那個人。

後來安吉拉主動傳訊息給德瑞克，但德瑞克卻因為職業道德而躊躇不前，直到兩個月後兩人才真的正式約會，並在2022年4月結婚。為了紀念兩人從前世延續到今生的戀愛，兩人還特別選用穿越劇《異鄉人：古戰場傳奇》當作婚禮主題。