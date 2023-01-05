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澳洲2架直升機空中相撞 事發當時機艙內驚悚影像曝光

編譯周辰陽／即時報導
澳洲黃金海岸2日下午發生造成四人死亡的兩架直升機空中相撞事件，澳媒陸續取得了其中一架直升機在事故當下的機艙內驚悚影像。（取材自Twitter＠9News Australia）
澳洲黃金海岸2日下午發生造成四人死亡的兩架直升機空中相撞事件，澳媒陸續取得了其中一架直升機在事故當下的機艙內驚悚影像。（取材自Twitter＠9News Australia）

澳洲東部的黃金海岸日前發生兩架直升機空中相撞，一共造成四人死亡。澳媒陸續取得了其中一架直升機在事故當下的機艙內驚悚影像，還可見到有乘客在撞機前一刻試圖警告機師。

根據事發當天目擊者拍攝影像與此前新聞的報導，當時一架直升機準備著陸，另一架直升機則正在起飛。澳媒「Nine News」5日發布了降落直升機內部的影像，可見到當時正在錄影的乘客注意到事情似乎不對勁，先指向前方某個東西，接著似乎琢磨了片刻，最後伸手輕拍了機師的肩膀，向他發出警告。

根據影像與BBC報導，機師詹姆士（Michael James）轉頭準備回應時，該名機警乘客已經抓住了他的座椅、準備承受衝擊。兩架直升機片刻之後相撞，詹姆士面前的擋風玻璃遭另一架直升機的旋翼葉片撞破，隨後可見到碎片穿過機艙。

詹姆士設法駕著直升機安全著陸，機上六人中、有五人受到輕傷。另一架直升機則迅速墜往地面，機師與三名乘客死亡，另外三人重傷。

警方消息人士向澳洲廣播公司表示，搭乘詹姆士所駕駛直升機的乘客手機現正接受檢查，刑警與澳洲運輸安全局（ATSB）人員則梳理了數小時的各方影像。根據報導，調查人員仍試著查出導致兩架直升機空中相撞的原因。

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