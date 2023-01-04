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聯準會公布上月會議紀要 官員預計今年不會降息

租約到期沒後代 英國2貓熊將歸還中國

記者陳言喬／即時報導
圖為青海西寧熊貓館的熊貓享受水果和竹子大餐。（中新社）
圖為青海西寧熊貓館的熊貓享受水果和竹子大餐。（中新社）

英國唯二的兩隻貓熊將於今年租約到期返還中國，英國蘇格蘭愛丁堡動物園表示，中國出借給英國的一對貓熊「陽光」及「甜甜」經過多年努力，仍難以繁衍出後代，今年租約到期將把這對貓熊還給中國。

法新社報導，「陽光」與「甜甜」在2011年12月抵達愛丁堡，這對貓熊滿十年租期後必須歸還給中國，但因2019冠狀病毒疾病疫情延長了兩年，即2023年到期。官員已證實，它們可能最快於今年10月底離開英國。

蘇格蘭皇家動物學會表示，在陽光及甜甜今年離開英國前，該協會計畫為它們舉行「盛大的送別會」。學會總裁菲爾德指出，身為在英國的唯二貓熊，它們深受訪客歡迎，已幫助數以百萬人與自然連結，並為野生動物保護募集重要資金。

根據動保組織「貓熊國際」（Pandas International ），雌性貓熊每年只在春季有一次發情期，可懷孕狀態僅有24至36個小時。

在2021年疫情期間，愛丁堡動物園曾考慮將這對貓熊還給中國，不再與中方續約，因為疫情造成了的沉重財務壓力。它們是英國僅有的一對貓熊，每年的租借費用約100萬英鎊（約122萬美元）。

最近有世界多地的動物園將中國出借的貓熊及其所生的幼子送還中國。路透報導，田納西州孟菲斯動物園去年12月21日宣布，將把旅美貓熊「丫丫」和「樂樂」歸還中國，結束20年的租借期。中國網友一直認為，「丫丫」和「樂樂」一直備受「折磨」。

另據日本共同社去年12月29日報導，日本和歌山縣白濱町娛樂設施「冒險世界」宣布，旅日貓熊「永明」以及牠的雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」將於明年2月22日送還中國。貓熊「永明」已滿30歲，是目前在日本最高齡的貓熊，自其1994年來到日本後，共繁育了16只貓熊幼崽。

日本TBS新聞12月23日也報導，日本東京都知事小池百合子當天宣布，上野動物園的旅日貓熊「香香」計畫於明年（2023年）2月21日歸還中國。受新冠疫情影響，貓熊「香香」送回中國日期已被延期四次。「香香」出生於2017年6月，根據中日雙方協定，「香香」歸中方所有，需返還中國。

英國 日本 動物園

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