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紐時：歐盟敦促會員國「要求對中國旅客進行新冠篩檢」

編譯張君堯／即時報導
歐盟4日「強烈鼓勵」其27個成員國要求對從中國飛往該地區的乘客進行新冠篩檢，此前歐洲三大旅遊目的地：法國、義大利和西班牙，以及英國皆已對中國旅客提出篩檢等其他防疫要求。（美聯社）
歐盟4日「強烈鼓勵」其27個成員國要求對從中國飛往該地區的乘客進行新冠篩檢，此前歐洲三大旅遊目的地：法國、義大利和西班牙，以及英國皆已對中國旅客提出篩檢等其他防疫要求。（美聯社）

歐盟4日「強烈鼓勵」其27個成員國要求對從中國飛往該地區的乘客進行新冠篩檢，此前歐洲三大旅遊目的地：法國、義大利和西班牙，以及英國皆已對中國旅客提出篩檢等其他防疫要求。

紐時報導，歐盟此舉將使旅遊業和航空業希望不再出現的嚴厲防疫措施「重新生效」。歐盟提出的建議稱「強烈鼓勵歐盟國家對所有48小時內從中國出發前往成員國的乘客進行新冠篩檢」，這則聲明來自一個由27個會員國的衛生官員以及衛生專家和顧問組成的委員會。 

據悉，該小組定期開會以制定有關整個疫情期間有關旅行的政策，並承諾在本月晚些時候再次開會以評估情況，聲明中提到「鑑於新冠疫情在中國的傳播，特別是考慮到需要足夠、可靠的數據以及中國從1月8日開始放寬旅行限制，成員國同意採取協調一致的預防措施」。

此舉為歐洲帶來一種「似曾相識」的感覺，在超過200萬人死亡、經濟破壞以及大規模的疫苗接種運動之後，歐洲的新冠疫情已基本得到控制，不過此舉還可能使歐盟與中國的關係進一步緊張，無疑將讓中國在俄羅斯入侵烏克蘭問題上暗中支持俄羅斯導致的緊張關係加劇。

▼疫情嚴重 中共不顧人民生死 世界擔心

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

歐盟 疫情 篩檢

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