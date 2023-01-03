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日經調查2023年十大預測：不致動用核武、中國不會侵台

編譯季晶晶／即時報導
日經年度10大預測認為2023年不致動用核武，中國不會侵台。圖為烏克蘭士兵向俄軍陣地發動無人機攻擊。(美聯社)
日經年度10大預測認為2023年不致動用核武，中國不會侵台。圖為烏克蘭士兵向俄軍陣地發動無人機攻擊。(美聯社)

日經亞洲評論整理出去年12月初針對2023年可能給亞洲政治、經濟和商業活動帶來深刻影響的10件大事，以訂閱讀者為對象調查到的看法。

第一個問題是，2023年是否會是自1945年來首次動用核武的一年？88.6%認為不會，11.4%認為會。美國中情局局長伯恩斯（William Burns）12月中接受PBS訪問的說法。他說：「我們沒看到任何會使用戰術核武的明顯證據。」

第二、中國是否會在2023年侵犯台灣？高達90.2%說不會，9.8%說會。根據日經，中國雖然加強文攻武嚇，但北京還沒準備好進犯台灣。前美國國家安全會議亞洲事務官員官員Ivan Kanapathy去年8月說，解放軍還在努力提升的關鍵戰力弱點是讓部隊渡過台灣海峽的載運能力。

第三、美國2023年是否會持續加強對大陸科技業的制裁？87.9%說會，12.1%說不會。

第四、日圓兌美元匯價會在2023年持續走貶？略微過半的50.5%預測會，59.5%答不會。日圓去年一度重挫23%，年底前才止貶反攻。Saxo Markets策略師Charu Chanana說風險還會持續，日本央行若不放寬殖利率曲線控制政策彈性，或者日本不整頓財政，日圓今年不是不可能走貶再創新低。

第五、岸田文雄2023年能穩坐首相寶座嗎？74.1%說能，25.8%說他會下台。岸田文雄的民意支持度掉到上任以來最低的35%，今年上半年的地方選舉萬一表現太糟，恐遭逼宮，但他也可能因為日本擔任今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，舉辦峰會推高聲望的情況下，解散國會舉行大選。

第六、俄烏戰爭到2023年年底還在打嗎？53.5%說是，46.4說否。俄烏沒有哪一方能在地面戰獲得大勝。和解很可能要等到一邊的政權倒台之後。幾乎沒人押注俄羅斯總普亭的克里姆林宮能撐到最久。

第七、推特會在馬斯克手上聲請破產嗎？71.3%說不會，28.7%認為會。推特至今仍是無可取代的公共論壇，每日活躍用戶未來幾季持續看增，所以2023年很可能不會破產。但就像MySpace被臉書取代，TikTok又後來居上，新的應用程式遲早抬頭，到時就可能看到推特破產。

第八、其他國家（例如中國）是否會在2023年加入美國和歐洲，同意為COP27設立的氣候變遷損失和損害基金提供資金？58.7%說不會，41.3%說會。

第九、印度人口在2023年前超越中國？答案是肯定的，有67.9%認為會。

最後，日經去年12月初問的問題已有一個獲得解答，那就是中國是否會放寬清零政策。日經讀者當時有80.1%答會。

去年，日經的讀者調查大多預測正確，例如疫情和供應鏈亂象減緩，以及油市緊張，但理由不一樣，當時很少有人預測到會發生俄烏戰爭，及其影響到全球大宗商品市場。

2023 破產 推特

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