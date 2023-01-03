中俄研究建設國際月球科研站 NASA控中國將霸占月球

中國正與俄羅斯合作研究建設國際月球科研站。（俄羅斯衛星通訊社）

美國太空總署（NASA）局長納爾遜（Bill Nelson）日前稱，如果中國太空人 登陸月球、在月球建立根據地，中國將試圖控制月球表面資源最豐富的地點，甚至不讓美國進入。

納爾遜的說法已被中國駐美大使館發言人劉鵬宇否認，並指美方官員言論不負責任，歪曲中國正常合法的太空事業。

不過近年，中國積極探月並與俄羅斯 研究開發月球。中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁近日透露，中國將在2028年左右建成月球科研站基本型。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯於2022年與中方繼續加強太空探索方面的合作。去年11月25日，俄羅斯國家航太集團與中國國家航天局簽署2023年-2027年太空活動合作發展綱要。當天還簽署了俄中政府合作建設國際月球科研站的協定。

據此前報導，國際月球科研站擬於2025年至2035年分兩個階段建設，包括地月運輸設施、月球表面長期支持設施、月球運輸和運行設施、科學設施、地面支援和應用設施等。

另外，「空間科學與技術（英文）」期刊近日刊發重慶大學先進技術研究院院長、教育部 深空探測聯合研究中心常務副主任謝更新團隊與北京空間機電研究所研究員果琳麗的聯合研究文章，文章探討將月球熔岩管用於人類居住的可行性，並提出利用地球溶洞模擬太空熔岩管的方案設想，這一方案可行性得到國際認可，並將選擇重慶的喀斯特溶洞作為模擬場地，進行相關研究和試驗。

文章稱，研究人員對利用月球熔岩管建立月球基地的合理性進行論證。在月球基地能耗估算上，有人月球基地運行中涉及的封閉系統需要的外部能量主要用於維持人類呼吸、植物光合作用和控制內部溫度。特別是由於月球表面的晝夜溫差可以達到300攝氏度以上，因此在月表建立基地將消耗巨大的能源。

研究表明，在面積約8000平方米、高度約50米的半圓形隧道洞穴中，要保證一個可容納8名太空人的月球基地維持正常運轉所需的最低能耗約為145.5千瓦。這一能耗大大低於在月面建設基地。

謝更新表示，從能耗上估算，月球熔岩管是建立月球基地的最佳選址地。

在安全性方面，相比月球表面，月球熔岩管所受輻射小且極端條件較少，這些優點使其更適合建立月球基地。同時，月球熔岩管還可免受隕石擊穿風險。並且因為月球熔岩管位於月表之下，能夠抵禦月球塵埃。

此外，月球熔岩管在月球上的長期存在也證明了其結構足夠穩定，可以承受月震的影響，和在月球表面建造基地相比，月球熔岩管具有明顯優勢。