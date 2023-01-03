我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果特斯拉大跌 科技股拉低大盤

世界OnAir／放棄高薪金融工作 她30歲投身時尚圈

本篤十六世逝世 路透：教宗方濟各若請辭難度降低

中央社梵蒂岡3日綜合外電報導
本篤十六世（右）去年12月31日辭世後，對方濟各（Pope Francis，左）與天主教會而言，決定辭職應該會變得比較容易。美聯社
本篤十六世（右）去年12月31日辭世後，對方濟各（Pope Francis，左）與天主教會而言，決定辭職應該會變得比較容易。美聯社

天主教教宗方濟各6個月前否認他即將因健康問題請辭的揣測，就算他曾動過念頭，當時仍面臨教廷內已有一位榮休教宗的難題。但在前任教宗本篤十六世辭世後，情況出現了變化。

路透報導，本篤十六世（Benedict XVI）2013年成為600年來首位辭職的教宗，未履行職務至離世為止。之前「兩位教宗」已十分困擾教會，遑論出現兩位退休、一位現任的「3位教宗」情況。

本篤十六世去年12月31日辭世後，對方濟各（Pope Francis）與天主教會而言，決定辭職應該會變得比較容易，並且可能促使方濟各檢討未來教宗因年邁而辭職時會發生的情況。

現年86歲的方濟各已比本篤十六世榮休時大一歲，雖然他需要拐杖和輪椅協助，仍未展現放慢步調的跡象，預計本月前往非洲、8月造訪葡萄牙。

方濟各曾清楚表明，如果有一天身心健康妨礙他領導13億天主教徒，將不帶猶豫地請辭。

但他去年7月2日接受路透訪問時反駁將立刻請辭的傳言，表示他心裡從沒有過這個念頭，也否認外交官之間流傳他罹癌的消息。

今年3月方濟各獲選成為教宗將滿10週年，4年後他將邁入90歲，升高了他未來可能辭職的機會。

教會法規定教宗可以辭職，但須在無外在壓力下作出決定。這項預防措施可以追溯到數百年前歐洲君主影響教皇職權的年代。

教宗 方濟各 退休

上一則

美軍烏克蘭邊境軍演 嚇阻俄國

延伸閱讀

特斯拉Q4交車量不如預期 全年成長未達馬斯克目標

特斯拉Q4交車量不如預期 全年成長未達馬斯克目標
瞻仰本篤十六世 萬人漏夜排隊

瞻仰本篤十六世 萬人漏夜排隊
前教宗本篤16世95歲辭世 美國教徒有讚奉獻 有批包庇性侵神職人員

前教宗本篤16世95歲辭世 美國教徒有讚奉獻 有批包庇性侵神職人員
前教宗本篤十六世逝世 教宗方濟各表達敬意與感謝

前教宗本篤十六世逝世 教宗方濟各表達敬意與感謝

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33
圖為12月29日日本羽田機場的人潮。(美聯社)

日本機場確診暴增20多倍 幾乎都有中國旅遊史

2023-01-01 17:45

超人氣

更多 >
「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世

「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世
女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷
眾院議長選戰膠著 麥卡錫首三輪投票都失利 百年來首見

眾院議長選戰膠著 麥卡錫首三輪投票都失利 百年來首見