網紅訪偶像「灑鹽哥」餐廳表達崇拜 遭臭臉以待

「灑鹽哥」對粉絲的崇拜臭臉以對。（取自TikTok）

TikTok網紅「masala bae」上月27日發文表示，他造訪偶像「灑鹽哥」的餐廳，當面表達崇拜之情，卻遭對方臭臉以對，跟他說「好好享受，然後走開」，令他感覺非常受傷，無法再將他視為偶像。

網紅masala bae在上傳的影片中，造訪外號「灑鹽哥」、本名戈克切（Nusret Gökçe）所開的餐廳，見到偶像本尊時非常高興，對戈克切說「你啟發了我，我很努力要像你一樣」。

但是戈克切聽了之後只淡淡的說「好好享受，然後走開」（Enjoy, go.）。

TikTok網紅masala bae如願見到偶像「灑鹽哥」。（取自TikTok）

另一名網友阿吉茲（Ehtisham Aziz）上月26日上傳造訪「灑鹽哥」位於卡達的餐廳，他表示額外花了600美元請戈克切作桌邊服務，包括切肉與展示知名的灑鹽動作。但是過程中戈克切戴著無線耳機和別人講電話，切肉及灑鹽過程也很敷衍，讓阿吉茲相當不滿。

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「灑鹽哥」最近爭議不斷，除了連遭網友批評，他上月疑在未獲許可下闖入卡達世界盃 決賽會場，數度強拉阿根廷球星梅西合照，還手握及親吻大力神盃，惹怒全世界足球 迷，國際足總也放話要查。