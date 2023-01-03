搬出東京就能領 日本政府推「100萬日圓補助」鼓勵搬遷

日本政府將在2023財政年度增加對遷出東京都市區的育兒家庭的「財政支持」：為每個孩子提供高達100萬日圓的補助、高於目前的30萬日圓。（路透）

日本 政府將在2023 財政年度增加對遷出東京都市區的育兒家庭的「財政支持」：為每個孩子提供高達100萬日圓（約7641美元）的補助、高於目前的30萬日圓（約2292美元）。

日經報導，這項補助計畫於2019年啟動，旨在鼓勵撫養孩子的人搬到「少子化和老齡化人口地區」，符合條件的家庭是在過去10年中在東京23個區居住超過5年的家庭，此外，同一時間段內父母從東京其他地方以及埼玉縣、千葉縣和神奈川縣通勤的家庭也有資格。

搬家者若滿足以下三個條件之一，原則上將獲得每戶100萬日圓的補助：在搬遷地的中小型公司工作者、通過網路持續搬家前的工作者或在新居住區開展業務者，計畫還包括根據家庭擁有的孩子數量增加補助的方案，目前追加補助為每位兒童30萬日圓。

申請人必須在搬家後的3個月到1年內前往新家的地方政府聲明「打算在那裡居住至少5年」，假如他們在5年內搬出則將被要求退還這筆補助，目前約有1300個城市參與這項計畫、加起來占所有城市的80%。根據統計，2021財政年度共計向1184個家庭提供這樣的搬遷補助、高於2019年的71個家庭和2020年的290個家庭。