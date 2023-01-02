不對中國旅客祭旅遊限制 柬埔寨總理：柬中是鐵杆朋友

柬埔寨總理洪森說，柬埔寨與中國是鐵杆朋友和命運共同體，如果沒有中國幫助，柬埔寨的基建很難發展起來。（柬中時報）

柬埔寨是中國「鐵中之鐵」的朋友，在多國宣布對來自中國的旅客實施入境限制後，柬埔寨總理洪森2日表示，「那是他們的事情，柬埔寨不會對中國旅客採取限制措施，歡迎中國遊客來柬旅遊」。

柬中時報報導，洪森2日出席中國優惠貸款 興建桔井湄公河大橋開工儀式時表示，中國政府宣佈1月8日起將有序恢復其公民出境旅遊，不少國家先後宣布對從中國出發的航班和旅客採取相對應的限制措施。「那是他們的事情，柬埔寨不會對中國旅客採取限制措施。」

洪森說，2020年中國爆發新冠肺炎疫情 之際，他逆行訪華，此舉展示了柬中兩國同舟共濟、患難與共。洪森說：「我訪問中國時，有中國網友留言稱『柬埔寨，你跑不掉了』……我相信，中國遊客旅遊將首選柬埔寨」。

洪森預測，今年柬埔寨有望接待200萬人次中國遊客。如果中國遊客回流，今年柬經濟將取得高速增長。

洪森還說，今年是柬中建交65周年和「柬中友好年」，目前雙方正在協調，他將於近期內對中國正式訪問，屆時將簽署新的合作項目，包括柬第二條高速公路項目。

去年12月30日，洪森在一項公路升級改造項目開工儀式上，再次感謝中國為柬埔寨基礎設施建設提供大量援助，極大促進柬經濟社會發展。

洪森說，柬埔寨與中國是鐵杆朋友和命運共同體。迄今為止，中國已幫助柬埔寨興建3000多公里道路，還有數百公里道路正在建設中。中國援柬興建9座大橋，桔井湄公河大橋1月初開工。

洪森回憶，十年前，柬埔寨向一家國際金融機構申請貸款興建學校，但該機構卻堅持這筆貸款須用於小學生獎學金專案。洪森說：「我告訴時任財經部長吉春不用借了。學校都沒有，難不成給學生獎學金，然後讓他們在樹下讀書嗎？」

洪森表示，中國根據柬方的實際需求提供無償援助和優惠貸款，體現兩國始終相互尊重、平等相待。這是柬中務實合作的特徵，中方始終尊重柬方的需求和決定。除了基礎設施，如果沒有中國朋友幫助，柬埔寨的基建很難發展起來。