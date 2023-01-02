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別管通膨了 英國民眾砸錢看演唱會和音樂劇不手軟

編譯洪啟原／綜合外電
即使面臨兩位數通膨和帳單支出激增，預算吃緊的英國民眾再怎麼省也不願省下演唱會等活動的支出。美聯社
即使面臨兩位數通膨和帳單支出激增，預算吃緊的英國民眾再怎麼省也不願省下演唱會等活動的支出。美聯社

儘管英國正身陷生活成本危機，但從非去不可的節慶活動和演唱會，到倫敦西區劇院卡司陣容堅強的劇場表演，外加各種活動的VIP門票，英國民眾對這些活動仍趨之若鶩，帶起一波藝文活動支出熱潮。

衛報報導，包含演唱會和音樂劇在內的現場活動產業，堪稱是新冠肺炎疫情的首要受害者，也是最後一個完全復甦的產業，但該行業2023年預料將迎接強勁的需求，因為民眾即使克制自己在高價位商品和假期的支出，夜晚仍想外出找點樂子。

即使面臨兩位數通膨和帳單支出激增，預算吃緊的英國家庭正在確保有足夠的預算，安排夏季娛樂活動。但這筆支出確實不便宜。

全球規模最大的戶外音樂節英國格拉斯頓伯里音樂節（Glastonbury），去年10月以成本增加為由，將票價大幅調漲逾26%至340英鎊（約410美元），使粉絲大吃一驚。

這種讓人跌破眼鏡的漲價行為，其實只反映了活動產業的部分狀況。活動產業的規模已縮水到只有疫情前的三分之一，各主辦單位都在設法應付愈來愈大的財務挑戰。

根據一項名為「舞台」（Stage）的產業調查，自2019年來，倫敦西區劇院最佳位置的門票飆漲逾21%，平均票價超過140英鎊。在倫敦吉爾古德劇院（Gielgud）演出的「梅岡城故事」，部分票價達199.5英鎊；音樂劇「歌廳」的最貴票價為303.8英鎊。

至於一家人前往主題樂園遊玩的費用，預計增加20%，這還只有計算門票費用。規模僅次於迪士尼的全球第二大主題樂園營運商Merlin娛樂公司宣布，2023年起奧爾頓塔主題樂園（Alton Towers）票價將調漲至68英鎊，高於2019年疫情前的56英鎊。

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