我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐籲禁中國旅客入境：習近平要播毒全世界

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

告別本篤十六世 黎明開始出現排隊瞻仰人潮

中央社羅馬2日專電
31日過世的榮休羅馬天主教教宗本篤十六世已停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）供信眾瞻仰。美聯社
31日過世的榮休羅馬天主教教宗本篤十六世已停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）供信眾瞻仰。美聯社

日前過世的榮休羅馬天主教教宗本篤十六世已停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）供信眾瞻仰。從今天黎明開始陸續有信眾在教堂外整齊地排隊，人數最多的是聖安娜門（Porta Sant'Anna）一側。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）已於今天大教堂開幕前向本篤十六世（Benedict XVI）做最後告別和致敬。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、農業部長羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）與參議院議長拉魯沙（Ignazio La Russa）將陸續至靈前做最後告別及致敬。

1月5日葬禮當天，羅馬將採取最高維安措施。當地媒體今日羅馬（Roma Today）2日報導，預計將有超過6萬人參加本篤十六世的葬禮。從今天到1月5日，羅馬預計每天至少3.5萬人，全數至少十萬人湧入瞻仰，因此警方已擬定反恐與撤離計劃，防範任何可能的恐怖主義活動。

根據「安莎國家通訊社」（ANSA）2日報導，義大利至少出動千名警察部隊，和來自拉齊奧省民防保護局（Protezione Civile Lazio）的500名民防志願者進行維安工作，並備妥相關醫療設施和救護車。聖伯多祿廣場入口通道也設有金屬探測器，以監控進入大教堂通道的安全，現場另備有安檢門，進行連續檢查。

此外，羅馬也加強相關地區的管制和巡邏次數。除了梵蒂岡憲兵隊（gendarmeria vaticana）外，便衣特工也在其中。為了控制這些區域，高處還有直升機與狙擊手，以管理公共秩序。

報導也指出，羅馬的公共交通部分，在阿納尼納（Anagnina）和勞倫蒂納（Laurentina）備有大型停車場，以確保開車來的民眾可以在這兩個捷運站停車，然後到達市中心。

31日過世的榮休羅馬天主教教宗本篤十六世已停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. ...
31日過世的榮休羅馬天主教教宗本篤十六世已停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）供信眾瞻仰。美聯社

義大利 警察 梅洛尼

上一則

烏軍跨年夜砲擊俄占區營房 俄軍至少63死

下一則

北韓撤換軍事第2號人物 軍權僅次金正恩

延伸閱讀

義媒：總理梅洛尼欲訪中國及烏克蘭 2023是關鍵的一年

義媒：總理梅洛尼欲訪中國及烏克蘭 2023是關鍵的一年
時報廣場安檢嚴格 上千警力管控現場

時報廣場安檢嚴格 上千警力管控現場
冒雨排隊90分鐘 只為觀賞玫瑰花車

冒雨排隊90分鐘 只為觀賞玫瑰花車
紐約時報廣場跨年 BTS現場熱唱 觀眾冒雨提前10小時排隊

紐約時報廣場跨年 BTS現場熱唱 觀眾冒雨提前10小時排隊

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33
哈利與梅根的紀錄片收視開紅盤、兩人開心，皇室專家們也不斷冷嘲熱諷。（路透資料照片）

皇室專家最新狠話：梅根只把嫁給哈利當做成名跳板

2022-12-27 12:16

超人氣

更多 >
梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機
加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效
時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊
中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年
房價上漲40%+房貸利率升至7% 55%美國人買不起現住的房子

房價上漲40%+房貸利率升至7% 55%美國人買不起現住的房子