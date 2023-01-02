告別本篤十六世 黎明開始出現排隊瞻仰人潮

31日過世的榮休羅馬天主教教宗本篤十六世已停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）供信眾瞻仰。美聯社

日前過世的榮休羅馬天主教教宗本篤十六世已停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）供信眾瞻仰。從今天黎明開始陸續有信眾在教堂外整齊地排隊，人數最多的是聖安娜門（Porta Sant'Anna）一側。

義大利 總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）已於今天大教堂開幕前向本篤十六世（Benedict XVI）做最後告別和致敬。義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）、農業部長羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）與參議院議長拉魯沙（Ignazio La Russa）將陸續至靈前做最後告別及致敬。

1月5日葬禮當天，羅馬將採取最高維安措施。當地媒體今日羅馬（Roma Today）2日報導，預計將有超過6萬人參加本篤十六世的葬禮。從今天到1月5日，羅馬預計每天至少3.5萬人，全數至少十萬人湧入瞻仰，因此警方已擬定反恐與撤離計劃，防範任何可能的恐怖主義活動。

根據「安莎國家通訊社」（ANSA）2日報導，義大利至少出動千名警察 部隊，和來自拉齊奧省民防保護局（Protezione Civile Lazio）的500名民防志願者進行維安工作，並備妥相關醫療設施和救護車。聖伯多祿廣場入口通道也設有金屬探測器，以監控進入大教堂通道的安全，現場另備有安檢門，進行連續檢查。

此外，羅馬也加強相關地區的管制和巡邏次數。除了梵蒂岡憲兵隊（gendarmeria vaticana）外，便衣特工也在其中。為了控制這些區域，高處還有直升機與狙擊手，以管理公共秩序。