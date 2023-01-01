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瑞士好熱 阿爾卑斯北側氣溫破攝氏20度 創1月紀錄

中央社／日內瓦1日綜合外電報導
瑞士民眾在日內瓦參加傳統新年慶祝活動，在元旦跳入湖裡游泳。（歐新社）
瑞士民眾在日內瓦參加傳統新年慶祝活動，在元旦跳入湖裡游泳。（歐新社）

由於溫和的西南風加上焚風效應，瑞士阿爾卑斯山北側今天出現當地有史以來的1月最高溫，德勒蒙鎮（Delemont）氣溫來到攝氏20.2度（華氏約68.3度）。

法新社報導，瑞士氣象局（MeteoSwiss）在推特（Twitter）發文說：「阿爾卑斯山北側1月第一次達到攝氏20度！」

瑞士氣象局說，溫和西南風和來自朱拉山（Jura Mountains）的焚風效應，使得德勒蒙鎮氣溫達到攝氏20.2度。乾燥溫暖的焚風是從山上沿坡往下吹的下坡風。

瑞士氣象局表示，德勒蒙鎮的氣溫比1991年至2020年一年交替之際的平均氣溫高出攝氏16度以上，「說是6月也不為過」。

德勒蒙鎮是瑞士西北部的朱拉邦（Jura）首府，距離法國邊境很近。

人們在日內瓦湖畔的維薇鎮（Vevey）排隊買冰淇淋，許多民眾在日內瓦參加傳統新年慶祝活動，在元旦跳入湖裡游泳

瑞士阿爾卑斯山北側先前的1月最高溫紀錄出現在琉森（Lucerne），1993年1月12日氣溫達攝氏19.4度。

瑞士全境的1月最高溫紀錄為攝氏24.0度，出現在阿爾卑斯山南側的提契諾邦（Ticino），分別是1944年的盧加諾（Lugano）和2007年的盧卡諾－蒙蒂（Locarno-Monti）。

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