自己要用的鈾自己做 英國啟動核燃料基金 降低對俄依賴

英國政府2日表示，規模7,500萬英鎊（9,050萬美元）的核燃料基金，已開放申請。(美聯社)

英國 政府2日表示，規模7500萬英鎊（9050萬美元）的核燃料基金，已開放企業申請。該基金旨在提高發電廠核燃料的國內產量，以降低對俄羅斯 鈾供應的依賴。

路透報導，英國當局去年7月宣布成立核燃料基金，將向投入鈾轉化（uranium conversion）的企業提供資助。如今從2日開始接受申請，截止於2月20日。鈾轉化是指把鈾礦純化集中並加以轉換，以便加工製造核燃料，是製造核燃料過程中的關鍵環節。

此舉是為了減少對俄國的依賴，畢竟俄羅斯目前擁有全球約20%的鈾轉換產能。

英國能源及氣候大臣史都華（Graham Stuart）表示：「普亭非法入侵烏克蘭，導致全球天然氣 價格創新高，這凸顯更多來自本地的再生能源，以及更多英國核電的必要性—要蓋更多發電廠，並發展在國內生產燃料的能力。」

英國政府表示，該基金已將多達1,300萬英鎊，提供給位於英格蘭西北部的Springfields核燃料製造廠。

自俄烏戰爭爆發帶動能源能本攀升以來，能源供應已成為重要的焦點。英國計劃增加核能的發電量，將有助減少對天然氣的依賴；2021年，英國約45%的發電量來自天然氣。

英國政府去年11月表示，將透過提供7億英鎊資金給計劃蓋在英格蘭東南部的核電廠，成為對Sizewell C核電計畫出資五成的股東。而這也在英國未來國家能源的規畫藍圖之中，該核電廠啟用後，料將滿足英國多達7%的電力需求。