我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府難租屋 25歲準國會議員：信用差 睡朋友沙發

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

自己要用的鈾自己做 英國啟動核燃料基金 降低對俄依賴

編譯林奇賢／綜合外電
英國政府2日表示，規模7,500萬英鎊（9,050萬美元）的核燃料基金，已開放申請。(美聯社)
英國政府2日表示，規模7,500萬英鎊（9,050萬美元）的核燃料基金，已開放申請。(美聯社)

英國政府2日表示，規模7500萬英鎊（9050萬美元）的核燃料基金，已開放企業申請。該基金旨在提高發電廠核燃料的國內產量，以降低對俄羅斯鈾供應的依賴。

路透報導，英國當局去年7月宣布成立核燃料基金，將向投入鈾轉化（uranium conversion）的企業提供資助。如今從2日開始接受申請，截止於2月20日。鈾轉化是指把鈾礦純化集中並加以轉換，以便加工製造核燃料，是製造核燃料過程中的關鍵環節。

此舉是為了減少對俄國的依賴，畢竟俄羅斯目前擁有全球約20%的鈾轉換產能。

英國能源及氣候大臣史都華（Graham Stuart）表示：「普亭非法入侵烏克蘭，導致全球天然氣價格創新高，這凸顯更多來自本地的再生能源，以及更多英國核電的必要性—要蓋更多發電廠，並發展在國內生產燃料的能力。」

英國政府表示，該基金已將多達1,300萬英鎊，提供給位於英格蘭西北部的Springfields核燃料製造廠。

自俄烏戰爭爆發帶動能源能本攀升以來，能源供應已成為重要的焦點。英國計劃增加核能的發電量，將有助減少對天然氣的依賴；2021年，英國約45%的發電量來自天然氣。

英國政府去年11月表示，將透過提供7億英鎊資金給計劃蓋在英格蘭東南部的核電廠，成為對Sizewell C核電計畫出資五成的股東。而這也在英國未來國家能源的規畫藍圖之中，該核電廠啟用後，料將滿足英國多達7%的電力需求。

英國 天然氣 俄羅斯

上一則

日皇室睽違3年新年參賀 愛子公主首度參加

下一則

瑞士好熱 阿爾卑斯北側氣溫破攝氏20度 創1月紀錄

延伸閱讀

2022年逾4萬5000移民渡英吉利海峽赴英 再創新高

2022年逾4萬5000移民渡英吉利海峽赴英 再創新高
天然氣供應出包 搶修專線沒人接 德州州長下令調查

天然氣供應出包 搶修專線沒人接 德州州長下令調查
法拉盛市中心疑洩天然氣 消防車封路

法拉盛市中心疑洩天然氣 消防車封路
英國王室新年迎接震撼彈 梅根要出書曝真相？

英國王室新年迎接震撼彈 梅根要出書曝真相？

熱門新聞

榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

2022-12-25 10:26
喬治（左起）、路易與夏綠蒂，目前可愛討喜，長大以後恐難逃手足大戰？（歐新社資料照片）

英國兩位小王子 會走上父執輩後塵終翻臉？

2022-12-25 15:47
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉

跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招