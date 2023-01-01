我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約跨年夜爆持刀襲警 不排除恐攻 新警上班首日被砍

不懼風雨 紐約時報廣場百萬人跨年

日本電裝公司尋求與台企合作 降低依賴中國

編譯陳律安／綜合外電
聯電日本子公司USJC，與日本汽車零組件大廠DENSO建立一條以12吋晶圓生產IGBT的產線。圖為USJC位在日本的12吋廠。圖/聯電提供
聯電日本子公司USJC，與日本汽車零組件大廠DENSO建立一條以12吋晶圓生產IGBT的產線。圖為USJC位在日本的12吋廠。圖/聯電提供

美中緊張情勢升溫與新冠疫情的衝擊，迫使汽車產業重新布局供應鏈，豐田汽車的供應商電裝公司（Denso）認為，這是與台灣晶片業者合作的大好機會，可降低對中國的依賴。

日經新聞報導，電裝去年已與台灣的聯華電子合作生產車用功率半導體，並投資了台積電的日本熊本廠建廠計畫。

電裝社長有馬浩二接受日經新聞訪問時表示，電裝作為晶片買家，和台灣方面都意識到地緣政治風險。他說，台灣企業認為無法完全在台灣經營事業，因為台灣的規模不大，因此愈來愈有興趣結盟合作。

有馬浩二表示，台灣企業也正在投資美國，但似乎可能面臨文化差異的阻礙，相較下，台積電的熊本廠計畫便進展順利，就算碰到了問題，台日雙方也會共同找到解決方案。他說，這就是日本的工作方式，讓台灣和日本能夠融洽合作。

展望2023年的汽車業前景，有馬浩二認為，成本將繼續提高，零組件供應商尤其將面臨挑戰，但汽車製造商和其他業者都已同心協力解決晶片荒，若成功化解問題，汽車產量可望在夏季開始逐步提升。

他說，未來的發展似乎不太可能為整體汽車業都走向電氣化，但車廠之間的競爭依然激烈，電動化的速度也可能加快，電裝的目標是在鄰近市場的地方，生產更多逆變器這類關鍵零組件，如此將能依各地情況的劇烈改變，詳細調整生產計畫。

汽車 晶片 日本

上一則

果真「英宮甄嬛傳」？威廉、哈利難和解因妻子間的戰爭

延伸閱讀

制裁下仍爆買俄商品 日媒：對俄貿易出現「異常情況」

制裁下仍爆買俄商品 日媒：對俄貿易出現「異常情況」
日神戶大貓熊「旦旦」再延後1年歸還中國

日神戶大貓熊「旦旦」再延後1年歸還中國
疫後回歸 亞洲藝術博物館舉行新年敲鐘儀式

疫後回歸 亞洲藝術博物館舉行新年敲鐘儀式
中國買家抖音看日本房產 最重視這一點

中國買家抖音看日本房產 最重視這一點

熱門新聞

全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
卡蜜拉據傳早在媳婦嫁進來之前，已經非常不滿意，曾設法阻攔。（歐新社資料照片）

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

2022-12-24 12:48
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

2022-12-25 10:26
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18

超人氣

更多 >
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
張文宏自曝已感染：上海目前感染人數是「千萬級別」

張文宏自曝已感染：上海目前感染人數是「千萬級別」
汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全