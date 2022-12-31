澳洲雪梨新年絢麗煙火 率全球揮別疫情陰霾

雪梨是全球最早步入新年的主要城市之一，雪梨港灣大橋洩下彩虹瀑布。（路透）

全球80億人口迎接2023年，揮別過去12個月起起伏伏，包括歐洲戰爭、價格飆漲、梅西奪世界盃榮耀，以及英國女王 伊麗莎白二世、球王比利（Pele）及前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）的過世。

綜合法新和路透報導，澳洲走過2年新冠疫情 封城歲月，喜慶第1場沒有防疫限制的除夕。雪梨作為全球最早步入新年的主要城市之一，釋放著耀眼奪目的煙火大秀，知名的雪梨港灣大橋（Harbour Bridge）首度洩下彩虹瀑布。

對一些人來說，2022年是猜字遊戲Wordle的一年、是職場「大離職潮」（Great Resignation）的一年、是泰勒絲（Taylor Swift）新專輯的一年、是奧斯卡頒獎典禮驚天耳光的一年，以及億萬富豪崩潰的一年。

而2022年也是英國女王、巴西足球傳奇比利、前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）、前中國國家主席江澤民、前日本首相安倍晉三相繼離世的一年，前羅馬天主教教宗本篤十六世也在除夕夜去世。

英國女王伊麗莎白二世（中）及前羅馬天主教教宗本篤十六世（左），都在2022年過世。（路透）

然而，2022年最可能因武裝衝突重返歐洲而被人們銘記。俄羅斯入侵烏克蘭 迄今300多天，據聯合國說法，已造成約7000名平民喪生，另有1萬多人受傷，約1600萬烏克蘭人逃離家園。烏克蘭官員表示，俄羅斯跨年夜對烏克蘭發動3天來第2輪的大型飛彈襲擊，除夕夜全烏各地都通報有爆炸情形。

一些烏克蘭人會默默的以燭光禱告來慶祝新年，另一些人則打算徹夜狂歡以展決心。而在普亭治下的俄羅斯，民眾對盛大的慶祝活動似乎不感興趣。莫斯科取消傳統煙火秀，有民眾說，他們對2023年最大的希望就是「頭上有個和平的天空」。

在中國，當局2022年12月剛取消嚴苛的「清零」防疫政策，這一轉變導致感染率飆升，意味著有些人沒有心情慶祝新年。另外有人抱持希望，希望新年預示著中國將回到疫情前生活。一名江蘇省的網友說：「2022一整年，我都在COVID下生活、工作…希望2023年一切都能回到2020年前的狀態。」

法國香榭麗舍大道舉行自2019年以來首場新年煙火秀，長達10分鐘。（Getty Images）

在法國，繼疫情打亂2020、2021年版的新年活動後，巴黎也將舉行自2019年以來的首場新年煙火秀。這場長達10分鐘的煙火秀定於午夜開始，預計將吸引50萬人湧進著名的香榭麗舍大道湊熱鬧。

在英國，倫敦同樣迎來自疫情以來的首場跨年煙火表演，預計將會有約10萬人買票觀看這場盛會。蘇格蘭愛丁堡舉世聞名的除夕節慶活動，也是3年來首次回歸。

不過在克羅埃西亞，包括首都薩格勒布（Zagreb）在內的數十座城市取消新年煙火活動，因應部分人士認為煙火噪音和廢氣對家中「毛小孩」和人有破壞性影響，改採較具環保意識的慶祝活動。