瑞典輪值主席國 歐盟擔心極右派成決策變數

2023上半年歐盟由瑞典輪值主席國，但外界擔憂瑞典當局是反移民、反歐盟擴權的極右派，將為歐盟決策帶來新變數。（美聯社）

2023上半年歐盟 由瑞典 輪值主席國，負責設定與推進27個會員國共同的政策議程。但2022年9月瑞典大選，反移民、反歐盟擴權的極右派政黨成為最大黨，這將為歐盟決策帶來新變數。

上半年在歐盟術語裡稱「第一學期」，由輪值主席國的部會首長擔任各領域部長級會議的主持人，除了排定議程，也要協調各國意見、促成共識，好在學期末交出一份有所進展的成績單。

今天起到6月底的輪值主席國瑞典，已在去年12月6日提出說帖，把工作重點放在4大主題：安全、競爭力、綠能轉型、民主價值與法治。

目前情勢膠著的俄烏戰爭仍將主導與牽動歐洲國防安全、能源布局、農業等領域，以及經常讓會員國內鬨的難民及移民議題。雖然烏克蘭難民被多數歐盟國家接納，但加上中東、非洲移民，許多歐盟國家已出現收容資源不足等問題，整體移民政策需要調整，而這正是瑞典政治新局下，可能為歐盟帶來的第一個爆點。

極右派「瑞典民主黨 」（Sweden Democrats）去年9月國會大選拿下20.5%選票成為最大黨，但執政聯盟由其他3個政黨組成，並與瑞典民主黨簽署協議，讓最大黨對內政有重要影響力。

雖然這項協議排除外交和歐洲事務，但根據比利時通訊社（Belga）引述瑞典媒體報導，另有一份秘密附件，約定瑞典政府處理歐洲事務需向瑞典民主黨諮詢。換句話說，這個極右派政黨仍可能成為主導歐盟上半年議程的「背後靈」。

歐洲議會偏左的社會民主黨團（Socialists and Democrats）領袖培瑞斯（Iratxe García Pérez）就在推特上直言：「我擔心極右的瑞典民主黨將不只對瑞典政府，也會對1月起瑞典的歐盟主席任期帶來負面影響。」

反移民和「疑歐」，是瑞典民主黨令歐盟主流派擔心的兩件事。瑞典民主黨主席奧克松（Jimmie Akesson）競選期間曾說要把移民「關起來、趕出去」；2016年英國公投「脫歐」後，該黨也曾提議要辦類似公投。

瑞典新政府與最大黨的磨合，還可能影響歐盟另一件大事。瑞典民主黨對匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）政府態度友善，但歐洲議會和歐盟執行委員會嚴厲批評奧班政府違反民主法治，並已凍結部分歐盟對匈牙利的撥款。波蘭政府因介入司法爭議，是歐盟下一個可能以法治之名制裁的對象。