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「確保俄數十年安全」 普亭視訊視察新艦艇、核潛艦成軍

中央社莫斯科29日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭今天透過視訊視察數艘新軍艦與核潛艦成軍服役，誓言要進一步加強俄國海軍。美聯社
俄羅斯總統普亭今天透過視訊視察數艘新軍艦與核潛艦成軍服役，誓言要進一步加強俄國海軍。美聯社

俄羅斯總統普亭今天透過視訊視察數艘新軍艦與核潛艦成軍服役，誓言要進一步加強俄國海軍。

法新社報導，自COVID-19疫情爆發以來，普亭（Vladimir Putin）就大多避免與公眾接觸。他這次也是透過視訊連結視導新艦艇掛上俄羅斯國旗。

新服役艦艇中含1艘巡邏艦、1艘掃雷艦和能發射彈道飛彈的「北風之神」級（Borei-class）蘇沃洛夫大元帥號（Generalissimus Suvorov）核動力潛艦；另一艘同級核潛艦亞歷山大三世號（Emperor Alexander III）今天剛好出海，會在試航後入役。

普亭在電視談話中說：「我們將加快各種艦船的建造速度和數量，為它們配備最現代化的武器。」

「總而言之，一切都為能有效確保俄羅斯的安全，保護我們在世界海洋中的國家利益。」

普亭執政的20年間將加強武裝部隊當成首要任務，為海軍配備新軍艦，也讓他口中「無敵」的極音速飛彈列裝俄軍武庫序列。

只不過俄羅斯在烏克蘭獲得大量西方武器後，在烏克蘭戰場遭受一系列挫敗。

美聯社報導，這次成軍的蘇沃洛夫大元帥號核潛艦配備16枚可攜帶核彈頭的「狼牙棒」（Bulava）洲際彈道飛彈，是俄國海軍入役的第6艘新式「北風之神」級潛艦。

普亭說：「它將確保俄羅斯未來數十年的安全。」

福斯新聞（Fox News）報導，普亭在今天成軍典禮時說，根據當前建軍規劃，後續還會再建造4艘北風之神級核潛艦。

今天下水的巡邏艦「格拉德」（Grad）號為暴徒級飛彈巡邏艦，滿載排水量約950噸，普亭稱這型艦艇曾在敘利亞的作戰任務展現出高效能；下水的掃雷艦也是俄國新一批同類艦艇，還有10艘待建。

普亭 俄羅斯 俄國

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