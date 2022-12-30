我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅

掌眾院最後4天 民主黨曝川普秘密 公開6年稅表

俄羅斯舞者將普亭紋在身上 義大利劇院取消演出

中央社羅馬30日綜合外電報導
俄羅斯芭蕾舞者波路寧身體3處紋有俄國總統普亭的肖像刺青。(路透)
俄羅斯芭蕾舞者波路寧身體3處紋有俄國總統普亭的肖像刺青。(路透)

義大利一間劇院今天取消俄羅斯知名芭蕾舞者波路寧（Sergei Polunin）的演出，因為他在身體3處紋有俄國總統普亭的肖像刺青，包括胸口及肩膀，網友由於他的預定演出而發起抗議。

路透社報導，義大利米蘭阿幸波地劇院（Arcimboldi Opera Theatre）在其網站上表示，波路寧定於明年1月28至29日在該劇院的演出已經取消，這是「因為在網路及社群媒體上（反對這場演出）的施壓行動」。

此外，阿幸波地劇院也指出，這次取消是因為「緊張及威脅的氛圍」，基於「政治及道德責任」而採取這項行動。

波路寧為俄羅斯芭蕾舞者，出生於烏克蘭赫松（Kherson），同時是烏克蘭、俄國及塞爾維亞公民，但他素來自認為俄羅斯人。

法國媒體曾報導，波路寧有「芭蕾壞男孩」之稱，他自2018年11月起陸續發表歧視同性戀者及肥胖者、支持俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）的言論，上身紋有普亭頭像的刺青。

2019年，法國巴黎歌劇院（Opera de Paris）曾邀請波路寧演出「天鵝湖」，但因為他涉及歧視同性戀者和肥胖者，最後以「價值觀不符」為由撤回邀請。

俄羅斯芭蕾舞者波路寧身體3處紋有俄國總統普亭的肖像刺青。(路透)
俄羅斯芭蕾舞者波路寧身體3處紋有俄國總統普亭的肖像刺青。(路透)

俄羅斯 普亭 芭蕾

上一則

繼義大利後 西班牙宣布管制從中國入境旅客

下一則

視訊會晤普亭 習近平：攜手抵禦外部勢力干涉破壞

延伸閱讀

俄侵烏受制裁 普亭不祝美法德領袖新年快樂

俄侵烏受制裁 普亭不祝美法德領袖新年快樂
習普視訊通話 紐時：凸顯中俄互賴關係不變

習普視訊通話 紐時：凸顯中俄互賴關係不變
內唐亞胡宣誓就任以色列總理 普亭表態樂見

內唐亞胡宣誓就任以色列總理 普亭表態樂見
克宮：普亭和習近平12/30舉行視訊會談

克宮：普亭和習近平12/30舉行視訊會談

熱門新聞

全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
卡蜜拉據傳早在媳婦嫁進來之前，已經非常不滿意，曾設法阻攔。（歐新社資料照片）

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

2022-12-24 12:48
西班牙警方宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。（示意圖／Ingimage）

以假名入住旅館被識破 西班牙警方抓獲FBI十大通緝要犯

2022-12-24 07:16
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

2022-12-25 10:26
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18

超人氣

更多 >
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
駐美大使秦剛打破慣例 提前接任中國外交部長

駐美大使秦剛打破慣例 提前接任中國外交部長