我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：「重新考慮」赴中國旅行 非去不可先打補強針

4遊民凍死在街頭 矽谷開放圖書館為遊民取暖

涉人口販運、性侵…爭議厭女網紅在羅馬尼亞被捕

編譯周辰陽／即時報導
自封厭女者的爭議百萬網紅泰特（左二）因被控人口販運、性侵與成立組織犯罪集團，29日遭到羅馬尼亞當局逮捕拘留。(路透)
自封厭女者的爭議百萬網紅泰特（左二）因被控人口販運、性侵與成立組織犯罪集團，29日遭到羅馬尼亞當局逮捕拘留。(路透)

衛報綜合報導，羅馬尼亞當局29日證實，自封厭女者的爭議百萬網紅泰特（Andrew Tate）已因被控人口販運、性侵與成立組織犯罪集團而遭到拘留。

泰特曾是世界自由搏擊前冠軍，演出知名真人秀「老大哥」（Big Brother）後獲主流媒體關注，隨後當起網紅，因發表仇女及仇恨言論，遭到臉書、YouTube和TikTok等數個平台封殺，但在推特仍有近355萬跟隨者，本周稍早還跟環保少女童貝里（Greta Thunberg）互噴口水而成為焦點。

據報導，泰特跟他的兄弟崔斯坦（Tristan Tate）及另外2名嫌犯一起被捕，他們在羅馬尼亞首都布加勒斯特的房產也被搜索。反組織犯罪部門的檢察官隨後在聲明表示，泰特等人將被拘留24小時。

根據翻譯的調查人員聲明，已經確認6位據稱遭受該組織犯罪集團性剝削的女性。檢方表示，「這4位嫌犯…似乎已創建一個組織犯罪集團，其目的為招募、收容與剝削女性，強迫她們製作用於可在專門網站付費收看的色情內容」，並指「他們會賺得大筆金錢」。

泰特兄弟據報4月起就已經受到刑事調查，雖然他們拒絕評論，但律師證實了兩人被拘留。泰特的發言人向每日鏡報表示，無法提供關於報導的任何細節，「不過，安德魯與崔斯坦．泰特對羅馬尼亞當局抱持最大的尊重，將永遠以他們所能的任何方式提供協助與幫助」。

性侵 臉書 檢察官

上一則

倫敦跨年夜煙火秀 疫情後首次完全恢復

延伸閱讀

涉聖誕節槍殺夫婿 新澤西州妻子被捕

涉聖誕節槍殺夫婿 新澤西州妻子被捕
沒空看網紅 張亮兒子曬托福成績

沒空看網紅 張亮兒子曬托福成績
維州議員提案 學校雇員被捕須通知家長

維州議員提案 學校雇員被捕須通知家長
灣區2亞青拍TikTok遭歧視言論攻擊 丹佛40歲男被捕

灣區2亞青拍TikTok遭歧視言論攻擊 丹佛40歲男被捕

熱門新聞

全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
卡蜜拉據傳早在媳婦嫁進來之前，已經非常不滿意，曾設法阻攔。（歐新社資料照片）

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

2022-12-24 12:48
西班牙警方宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。（示意圖／Ingimage）

以假名入住旅館被識破 西班牙警方抓獲FBI十大通緝要犯

2022-12-24 07:16
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

2022-12-25 10:26

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降