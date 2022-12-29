我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：「重新考慮」赴中國旅行 非去不可先打補強針

4遊民凍死在街頭 矽谷開放圖書館為遊民取暖

柬埔寨邊境賭場飯店大火 至少19死、數十人下落不明

編譯張君堯／即時報導
柬埔寨當地一座賭場28日發生大火，目前死亡人數已上升至至少19人、另外還有數十人下落不明。(美聯社)
柬埔寨當地一座賭場28日發生大火，目前死亡人數已上升至至少19人、另外還有數十人下落不明。(美聯社)

柬埔寨當地一座賭場28日發生大火，目前死亡人數已上升至至少19人、另外還有數十人下落不明。

CNN報導，這座「鑽石城賭場大飯店」（Grand Diamond City Hotel and Casino）位於柬埔寨波別（Poipet）、一個與泰國接壤的地方，28日晚間11時30分左右竄出大火並延燒逾12小時。隨著救援人員搜尋被困在大樓裡的受害者，死亡人數預計還會上升。

除了柬埔寨當局出動緊急救援外，就連泰國也派出救援人員支援，並提到一些受害者在試圖逃跑時竟選擇從燃燒的建築高樓上跳下身亡。救援基金會人士透露「有2人在撞到地面時立即死亡，大約4到5人摔斷了腿」，此外，光是這名人士的團隊就目擊11具屍體、其中7具死於吸入濃煙並在上鎖的飯店房間內被發現。

據悉，飯店房間和電梯都依靠電力系統，所以當火災開始導致大樓斷電時，許多人皆被困在房間裡無法逃生。據當局稱，約700名泰國公民獲救並被送往醫院，最終當局出動約300名警察、11輛消防車和一些直升機。至於起火原因尚未釐清，酒店狹窄而高架的佈局使得難以火勢難以評估。

波別是柬埔寨和泰國之間的交通樞紐，以當地多家賭場而聞名，更是許多在該市賭博業工作的泰國人的家園。

泰國 警察

上一則

俄空襲釀3死多地停電 烏克蘭嚴寒中準備迎新年

下一則

倫敦跨年夜煙火秀 疫情後首次完全恢復

延伸閱讀

泰柬邊境賭場飯店惡火增至19死 罹難人數恐攀

泰柬邊境賭場飯店惡火增至19死 罹難人數恐攀
康州金神賭場聖誕節演唱會帶給數千觀眾一個溫暖的節日

康州金神賭場聖誕節演唱會帶給數千觀眾一個溫暖的節日
柬埔寨教授

柬埔寨教授
LV賭場驚現「殭屍」 保安淡定：每天都來

LV賭場驚現「殭屍」 保安淡定：每天都來

熱門新聞

全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
卡蜜拉據傳早在媳婦嫁進來之前，已經非常不滿意，曾設法阻攔。（歐新社資料照片）

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

2022-12-24 12:48
西班牙警方宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。（示意圖／Ingimage）

以假名入住旅館被識破 西班牙警方抓獲FBI十大通緝要犯

2022-12-24 07:16
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

2022-12-25 10:26

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降