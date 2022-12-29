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「福爾摩斯」著作權保護將到期 明年元旦成為公共財

編譯王巧文／綜合外電
由於福爾摩斯故事歷久彌新，數十年來不斷被改編翻拍成電影及影集，讓世界各地一代又一代讀者為之著迷，這部作品成為在這周日公共財。(路透)
由於福爾摩斯故事歷久彌新，數十年來不斷被改編翻拍成電影及影集，讓世界各地一代又一代讀者為之著迷，這部作品成為在這周日公共財。(路透)

本周日2023年1月1日公眾領域日（Public Domain Day）將熱鬧非凡，包括風靡全球的小說偵探人物「福爾摩斯」（Sherlock Holmes）的故事在內，許多經典作品在美國的著作權保護即將到期，成為公共財。

隨著本周末即將迎接新年，蘇格蘭作家柯南．道爾（Arthur Conan Doyle）19世紀末所撰寫的福爾摩斯偵探小說故事，連同影史開創性科幻電影大都會」、現代主義經典小說航向燈塔（To the Lighthouse），以及世界第一部有聲片「爵士歌手」的美國著作權保護期限，也進入最後倒數。

隨著著作權保護到期，這些作品將成為公共財，意味著所有人不再需要經著作權利人同意，就能重新發行、改編或翻拍這些作品，這種情況通常在原作者過世已久之後才會發生。過去幾年來，這類情況會引發譯本或改編熱潮，例如費茲傑羅1925年經典小說「大亨小傳」去年成為公共財，便掀起一陣旋風。

由於福爾摩斯故事歷久彌新，數十年來不斷被改編翻拍成電影及影集，讓世界各地一代又一代讀者為之著迷，這部作品成為公共財，也代表一場版權法該如何捍衛作品角色的痛苦法律論辯，總算畫下句點。

柯南．道爾的幾部早期作品早在2019年之前已成為公共財，但其遺產管理機構主張著作保護仍具效力，導致許多未經授權的新福爾摩斯故事引發多起法律糾紛，包括Netflix的2020年衍生劇「天才少女福爾摩斯」（Enola Holmes）也一度官司纏身。

現在，無論誰正在考慮對這個世上最偉大的偵探人物進行新的詮釋，都即將迎來好時機。

福爾摩斯名聲響亮，倫敦市中心萊斯特廣場的樂高門市也有這個鼎鼎大名角色的模型。(路...
福爾摩斯名聲響亮，倫敦市中心萊斯特廣場的樂高門市也有這個鼎鼎大名角色的模型。(路透)

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