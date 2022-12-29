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內唐亞胡宣誓就任以色列總理 普亭表態樂見

中央社耶路撒冷29日綜合外電報導
內唐亞胡宣誓就任以色列總理。(美聯社)
內唐亞胡宣誓就任以色列總理。(美聯社)

以色列鷹派政壇老將內唐亞胡今天宣誓就任總理，分析家表示，他將領導的是以色列國史上最右翼的政府。而對於內唐亞胡重新領導以色列政府，俄羅斯總統普亭今天表示樂見。

法新社報導，73歲的內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）貪腐官司纏身，他是以色列史上任期最久的總理，曾於1996至1999年、2009至2021年領導國家。

內唐亞胡在就職儀式前告訴以色列國會：「這是我第六度呈遞我率領的政府，以取得國會支持，而我激動如初。」

國會表決通過內唐亞胡的政府成立，並選出前公共安全部長歐哈納（Amir Ohana）作為議長，歐哈納成為第一位公開出櫃的同志議長。

內唐亞胡自詡為國家安全的保證人，他強調自己的首要目標是「阻撓伊朗發展核子武器庫」、「確保以色列在區域內的軍事優勢」。

但他也表示希望「與阿拉伯國家擴大和平的圈子」，此前以色列在美國斡旋下，已與阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥簽署關係正常化協議。

打造上述協議的人士之一、前情報部長柯恩（Eli Cohen）獲提名外交部長。

內唐亞胡2021年6月被右翼人士班奈特（Naftali Bennett）、前電視新聞主播拉皮德（Yair Lapid）領導的聯盟拉下台，這個聯盟組成複雜，包含左派人士、中間派和阿拉伯政黨。但內唐亞胡沒過多久就順利重返總理大位。

另一方面，克里姆林宮今天表示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）樂見內唐亞胡重新領導以色列政府，並指出有意與他強化合作。

根據聲明，普亭在給內唐亞胡的訊息中表示：「我希望您領導下的新政府，將持續為了貴國人民福祉和維護中東和平穩定，延續強化俄羅斯與以色列在各領域的合作。」

「在俄國，我們十分感激您個人對於強化兩國友好關係的長期貢獻。」

俄羅斯2月開始入侵烏克蘭後，以色列採取謹慎立場對待莫斯科當局，試圖維持中立。

以色列 普亭 俄羅斯

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