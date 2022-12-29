義大利媒體：前教宗本篤十六世病況嚴重但穩定

義大利媒體報導，羅馬天主教前教宗本篤十六世仍然處於嚴重但穩定狀態。圖為本篤十六世2014年檔案照。美聯社

義大利 媒體報導，羅馬天主教前教宗 本篤十六世仍然處於嚴重但穩定狀態。教宗方濟各 昨天透露，95歲的本篤十六世「病得很重」，籲請信徒為他祈禱。

安莎通訊社（ANSA）引述與本篤十六世（Benedict XVI）周邊人士有聯繫的未具名消息來源說，「他的情況跟昨天一樣」，並稱醫師正在密切關注本篤十六世的健康。

教廷沒有對法新社證實或否認上述報導。

本篤十六世2013年以心力和體力日益衰退為由而決定辭去教宗職位，成為自從1415年以來首位退位的普世天主教會領袖，他的退位也開創了兩位教宗共同生活在梵蒂岡圍牆內的史無前例情況。

本篤十六世的健康狀況不佳已有多年。教宗方濟各（Pope Francis）在昨天公開接見結束時發出本篤十六世「病得很重」的警報，籲請信徒為他祈禱。方濟各後來前往本篤十六世現居所，位於梵蒂岡的一所修道院探望。

教廷稍後證實本篤十六世健康情況惡化。教廷消息人士昨天告訴法新社，情況於「大約3天前」開始惡化。

這名消息人士說：「維持生命所需的功能持續衰退，包括他的心臟。」消息人士表示，本篤十六世沒有住院計畫，因為他的住宅內已有「必要醫療設備」。

本篤十六世2005年4月接替在位時間很長、深受信徒愛戴的若望保祿二世（John Paul II）時已經78歲。他以傑出神學家著稱，但是擔任教宗期間因教會派系內鬥和神職人員侵害兒童醜聞而黯然失色。

隨著全球各地浮現的教會醜聞越演越烈，他也成為首位針對性侵醜聞道歉的教宗，強調自己「極度自責」，並親自與受害者會面，卻仍挨批做得不夠。

本篤十六世前管家加百列（Paolo Gabriele）2012年將梵蒂岡機密文件外洩給媒體。這起背叛行為不但令本篤十六世悲痛，更進一步暴露天主教會內部的分裂。

他擔任教宗期間，梵蒂岡銀行涉及多年洗錢醜聞，這又揭露出與本篤十六世最親近的人士相互內鬥。