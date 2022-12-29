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為何南韓高速公路隧道大火燒得又快又猛？原因出在這

編譯羅方妤／即時報導
南韓京畿道果川市京仁第二高速公路的北義王高架橋隔音隧道29日發生大火，造成5死40傷。圖為被燒成殘骸的卡車和隧道。(美聯社)
南韓京畿道果川市京仁第二高速公路的北義王高架橋隔音隧道29日發生大火，造成5死40傷。圖為被燒成殘骸的卡車和隧道。(美聯社)

南韓京畿道果川市京仁第二高速公路的北義王高架橋隔音隧道29日發生大火，造成至少5死40傷，共45輛車遭到燒毀。車禍出事路段位於首爾南邊，高速公路連結仁川與城南市。

事故發生在當地時間下午1時49分，一開始傳出是垃圾車與巴士相撞起火，後來又修正為垃圾車自撞或自燃，火勢很快延著隔音牆延燒數百公尺。垃圾車駕駛保住一命，反而是行經的第一輛車出現死者，5名罹難者分布在4輛車上。火勢在當地時間下午4時12分被撲滅。警消歷經3輪搜索後，公布死傷與車損情況。

影片來源：YouTube On Demand News

失火的隔音隧道材質使用的是易燃的壓克力（PMMA）而非先進國家的標準鋼化玻璃，壓克力成本比鋼化玻璃便宜要許多，這座隔音隧道於2017年8月完工。壓克力因為透明且施工方便而獲青睞，燃點為攝氏280度，常用於隔音設備；另外常見的隔音材質PC（聚碳酸酯）燃點則為攝氏450度。

南韓全州市又石大學消防救災系教授孔河成指出：「壓克力比鋼化玻璃輕又便宜，所以實務上比較常被用來興建隔音牆或者隧道，缺點是比較易燃，釋放出的有毒氣體是木頭燃燒時的幾百倍」。

「朝鮮日報」報導，隔音牆內的隔音管長期使用不易燃的材質，例如鋁、鋼、混凝土。但近年來強調建物與周遭環境的景觀和諧、日照權和目視權，塑膠之類的易燃建材愈來愈常被使用。

韓聯社指出，消防部門投入94輛消防車、219名消防員，還出動消防直升機參與滅火。警方在該隧道兩側入口進行交通管制，並引導臨近交流道的車輛繞行，周邊道路因此出現嚴重壅塞。警方和消防部門將共同調查更準確災損情況和起火原因。

南韓 車禍

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