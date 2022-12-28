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少了俄國天然氣歐洲勉強過冬 未來不容樂觀

中央社巴黎28日綜合外電報導
儘管俄羅斯減少供應天然氣，歐洲仍可能勉強撐過這個冬天，不必停止供氣給用戶，但分析家說，即使民眾適應住家偏冷、支付更高額的帳單，可能仍不足以因應未來幾年的局勢。圖為德國威廉港液化天然氣(LNG)接收站。(路透)
儘管俄羅斯減少供應天然氣，歐洲仍可能勉強撐過這個冬天，不必停止供氣給用戶，但分析家說，即使民眾適應住家偏冷、支付更高額的帳單，可能仍不足以因應未來幾年的局勢。圖為德國威廉港液化天然氣(LNG)接收站。(路透)

儘管俄羅斯減少供應天然氣，歐洲仍可能勉強撐過這個冬天，不必停止供氣給用戶，但分析家說，即使民眾適應住家偏冷、支付更高額的帳單，可能仍不足以因應未來幾年的局勢。

直到今年為止，德勞斯（Sofie de Rous）習慣把比利時海岸的自宅溫度設在暖烘烘的攝氏21度，她說：「我喜歡房子暖暖的，我得承認…我真的用很多天然氣。」

但俄羅斯2月入侵烏克蘭使能源價格飆升後，這名41歲建築公司員工就跟數以百萬計的歐洲人一樣，被迫調低恆溫器。

俄國漸進式減少透過管線輸送天然氣至歐洲，引發一場液化天然氣搶購大戰，導致價格飆漲。

法國與西班牙等國家為用戶凍結天然氣價格，比利時等其他國家則允許業者多少把成本轉嫁給用戶。

德勞斯在東敦克爾克（Oostduinkerke）的房子面積90平方公尺，看著每月供暖費用從120歐元（約127美元）漲到330歐元，她表示：「一開始我有點慌。」

她把恆溫器調降至攝氏18度，還打算安裝雙層窗戶與太陽能板。

如同德勞斯，一整個世代的歐洲人不必擔心能源用量的情況，在2022年戛然而止，每個人都在留心恆溫器設在幾度。以前天然氣如果算是價低量大，現在就是少又貴。

過去歐洲批發參考價格波動很小，徘徊在每千瓩小時20歐元左右，今年卻一度飆到300歐元，之後才回落到約100歐元。

能源諮詢公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）歐洲天然氣分析師傅利曼（Graham Freedman）告訴法新社：「這是我這麼多年來看過最混亂的時候。」

高昂的能源價格已導致多家工廠停產，尤其是高度仰賴廉價俄國天然氣的德國化學產業，但歐洲國家仍有辦法注滿天然氣儲備庫，還沒有人被切斷供氣。

溫和的秋季讓許多用戶延後開暖氣，也有助歐洲因應冬天局勢。但民眾也已大幅減少天然氣用量，根據歐盟統計局（Eurostat），今年8至11月天然氣用量比2017至2021年同期平均值少了20%。

能源帳單可能繼續居高不下，專家說，歐盟12月同意的天然氣價格上限，對於降價幫助有限。

歐盟有能力進口大量液化天然氣，但這是因為出價高於巴基斯坦和印度等南亞國家才辦得到，這促使這些國家更加仰賴煤炭，對全球抑制氣候變遷產生不利影響。

不過，歐盟進口液化天然氣的能力已因缺乏基礎設備而受限。歐盟需要接收站，把貨船上的液化天然氣恢復成氣態，並重新注入管線內。

儘管更多液化天然氣接收站已在施工中，但2023年，歐洲大致上必須不靠俄羅斯天然氣來注滿儲備庫，迥異於今年初的情況，歐亞國家間的天然氣競價大戰可能變得更激烈。

液化天然氣供應量有限也是問題。伍德瑪肯西的分析師傅利曼說：「目前世界上的天然氣量，不足以實質應付俄羅斯減少的供應量。」

而且提升供應量的液化天然氣新工程在2025年前都無法運轉，代表歐洲人必須習慣把住家暖氣開在攝氏18度。

天然氣 歐盟 俄羅斯

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